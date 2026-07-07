Vienna verpflichtet Angreifer aus Frankreich

Nach einer Saison bei Blois Football 41, wo der Offensiv-Allrounder erneut mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte, wechselte er 2023 zu Les Herbiers. Auch bei Les Herbiers fungierte Soukouna gleich als Stammspieler und konnte vier Tore erzielen. Soukouna verließ den Verein 2024 und wechselte in die dritte französische Liga zu Concarneau, wo er die letzten beiden Saisonen verbrachte. Mit zehn Toren und vier Assists stellte er einmal mehr sein Können unter Beweis.