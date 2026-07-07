Vienna verpflichtet Angreifer aus Frankreich

Die Vienna verstärkt sich für die kommende Saison mit einem weiteren Offensivspieler. Der 26-jährige Youssouf Soukouna wechselt vom französischen Drittligisten Concarneau zu den Döblingern.
Der 26-jährige Franzose erzielte in der vergangenen Saison sieben Tore. Begonnen hat er seine fußballerische Laufbahn beim FC Chambly, 2018 wechselte er zu QRM. Nach einer Saison bei QRM folgte der Wechsel zu Évreux FC 27, wo er in 16 Ligaspielen drei Tore erzielte. In der darauffolgenden Saison spielte er bei AS Beauvais. In 34 Pflichtspielen bei Beauvais konnte er drei Tore und vier Assist verbuchen.
Nach einer Saison bei Blois Football 41, wo der Offensiv-Allrounder erneut mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte, wechselte er 2023 zu Les Herbiers. Auch bei Les Herbiers fungierte Soukouna gleich als Stammspieler und konnte vier Tore erzielen. Soukouna verließ den Verein 2024 und wechselte in die dritte französische Liga zu Concarneau, wo er die letzten beiden Saisonen verbrachte. Mit zehn Toren und vier Assists stellte er einmal mehr sein Können unter Beweis.
Die Vienna ist für Soukouna nun die erste Karrierestation außerhalb Frankreichs. Mit seiner starken Physis und seiner Geschwindigkeit soll er bei den Döblingern in der Offensive für mehr Variabilität und Torgefahr sorgen.
„Passt sehr gut zu unserer Spielidee“
Sportdirektor Didi Elsneg freut sich über den Neuzugang: „Youssouf bringt genau jene Attribute mit, nach denen wir gesucht haben. Er verfügt über enorme physische Wucht, ist sehr schnell und kann mit seiner Dynamik jeder Defensive Probleme bereiten. Durch seine Vielseitigkeit in der Offensive gibt er uns zusätzliche Optionen und wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil sehr gut zu unserer Spielidee passt.“
Youssouf Soukouna über seine neue Station: „Ich freue mich sehr, bei der Vienna zu sein. Der Verein hat sich in den Gesprächen sehr um mich bemüht und mir ein gutes Gefühl gegeben. Für mich ist es die erste Station außerhalb Frankreichs. Ich freue mich auf diese Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit dem Team loszulegen.“
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