Tragödie am Comer See
Suche nach Ball: Deutscher Tourist stürzt in Tod
In Italien ist am Comer See ein junger Mann aus Deutschland in den Tod gestürzt. Der 19-jährige Tourist war am Sonntag auf der Suche nach einem Fußball, der im Gebüsch gelandet war. Dabei fiel er 20 Meter in die Tiefe in den Fluss Telo.
Argegno liegt direkt am Comer See. Mitten durch die malerische Ortschaft fließt der Telo. Italienischen Medien zufolge spielte der 19-jährige Tourist am frühen Abend auf einem kleinen Sportplatz oberhalb des Flusses mit einem gleichaltrigen Freund Fußball.
Auf Suche nach Ball in Tod gestürzt
Als der Ball über den Zaun in die Büsche flog, kletterte der junge Mann aus Tübingen in Baden-Württemberg über eine Absperrung auf eine steile Böschung. Dort dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte 20 Meter in das Bachbett des Telo ab.
Zeugen schlugen sofort Alarm. Ein Hubschrauber, die Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an, diese konnten aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen.
Die Staatsanwaltschaft Como hat Ermittlungen aufgenommen und entscheidet, ob eine Obduktion durchgeführt wird oder ob der Leichnam nur äußerlich untersucht wird.
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