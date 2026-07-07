Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie am Comer See

Suche nach Ball: Deutscher Tourist stürzt in Tod

Ausland
07.07.2026 11:00
Durch die Ortschaft Argegno am Comer See fließt der Fluss Telo. Ein 19-Jähriger ist dort auf der ...
Durch die Ortschaft Argegno am Comer See fließt der Fluss Telo. Ein 19-Jähriger ist dort auf der Suche nach einem Fußball ums Leben gekommen.(Bild: Jane Riddell - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Italien ist am Comer See ein junger Mann aus Deutschland in den Tod gestürzt. Der 19-jährige Tourist war am Sonntag auf der Suche nach einem Fußball, der im Gebüsch gelandet war. Dabei fiel er 20 Meter in die Tiefe in den Fluss Telo.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Argegno liegt direkt am Comer See. Mitten durch die malerische Ortschaft fließt der Telo. Italienischen Medien zufolge spielte der 19-jährige Tourist am frühen Abend auf einem kleinen Sportplatz oberhalb des Flusses mit einem gleichaltrigen Freund Fußball.

Auf Suche nach Ball in Tod gestürzt
Als der Ball über den Zaun in die Büsche flog, kletterte der junge Mann aus Tübingen in Baden-Württemberg über eine Absperrung auf eine steile Böschung. Dort dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte 20 Meter in das Bachbett des Telo ab.

Zeugen schlugen sofort Alarm. Ein Hubschrauber, die Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an, diese konnten aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen.

Lesen Sie auch:
Der Comer See liegt rund 80 Kilometer nördlich von Mailand und zählt mit mehr als 400 Metern ...
Tragödie am Comer See
Tauchroboter fand Leiche von vermisstem Vater
30.08.2025

Die Staatsanwaltschaft Como hat Ermittlungen aufgenommen und entscheidet, ob eine Obduktion durchgeführt wird oder ob der Leichnam nur äußerlich untersucht wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf