Zendaya stahl im Brustpanzer-Kleid allen die Show

Hot, hotter, Zendaya! Die Schauspielerin hat bei der Weltpremiere von „Die Odyssee“ in London mit ihrem Outfit für einen Riesenwirbel gesorgt. Das Brustpanzer-Kleid war nämlich nicht nur der absolute Hingucker, es kam auch direkt vom Laufsteg – im Privatjet aus Paris!
Wenn Zendaya einen roten Teppich betritt, haben sogar Stars wie die schwangere Anne Hathaway oder Lupita Nyong‘o im glitzernden Naked-Dress das Nachsehen. Den Beweis erbrachte die Hollywood-Schönheit am Montagabend bei der Weltpremiere von „Die Odyssee“ in London.
Zendaya zeigt „nackte Brüste“
Denn Zendaya erschien nicht in irgendeinem Dress auf dem Red Carpet. Sie trug DAS Kleid der aktuellen Schau von Schiaparelli in Paris, das quasi direkt vom Laufsteg auf den Red Carpet geliefert wurde.
Denn erst am Montag präsentierte das französische Modehaus, das für seine extravaganten Kreationen bekannt ist, in der Modemetropole die neuesten Entwürfe von Chef-Designer Daniel Roseberry. Und wenige Stunden nach der Laufsteg-Premiere stand auch schon Zendaya in dem weißen Hingucker-Look samt „Busenblitzer“ auf dem Red Carpet.
„Ein Privatjet wartet auf mich“
Wie das klappen konnte? Das verriet Zendayas langjähriger Stylist Law Roach. Der war nämlich extra nach Paris gejettet, um das Designerstück abzuholen, wie er in einem Instagram-Clip verriet.
Am Montag wurde das Brustpanzer-Kleid noch bei Schiaparelli am Laufsteg präsentiert. Sehen Sie hier Einblicke in die Show in Paris:
Zu sehen Roach in dem Video backstage bei Schiaparelli, im Hintergrund ein Model, das gerade besagtes Kleid trug. „Du hast diesen Look für eine Premiere heute Abend ausgewählt?“, wurde der Promi-Stylist gefragt.
Und Law Roach antwortete lachend: „Ja, ich bin gestern Abend zur Show eingeflogen. Ein Privatjet wartet auf mich.“ Das Kleid sei für ein ganz besonderes Mädchen – also Zendaya!
Zendaya trug 88 Karat Diamanten
Der Aufwand hat sich jedenfalls gelohnt, denn die Schauspielerin wurde in diesem auffälligen Kleid, das neben einem weißen Brustpanzer auch aus verspiegelten Fransen in Silber und Gold, die laut Schiaparelli „von innen heraus beleuchtet“ wurden, eindeutig zum Blickfang der Premiere!
Dabei war das extravagante Kleid längst nicht das einzige Highlight von Zendayas Premieren-Look. Zu dem Designer-Dress kombinierte die Schauspielerin auch auffälligen Schmuck – eine Halskette mit einem 12,37-Karat-Diamanten sowie weiteren 76,11 Karat an Diamanten, gefasst in 18-karätigem Weißgold, dazu Diamantohrstecker aus der Haute-Joaillerie-Kollektion von Chopard. Insgesamt trug Zendaya an diesem Abend unglaubliche 88 Karat an Diamanten! Wow!
Hathaway mit Babybauch, Nyong‘o im Naked-Dress
Am Red Carpet gab es aber noch weitere Wow-Looks zu entdecken. Anne Hathaway etwa setzte ihren Babybauch in einem hellblauen, schulterfreien Dior-Dress mit Blüten-Drapierung wundervoll in Szene.
Aber auch Lupita Nyong‘o sorgte für Staunen. Die Schauspielerin, die im Film als Helena von Troja zu sehen sein wird, trug ein glitzerndes Naked-Dress von Christian Cowan, das wenig Raum für Fantasie ließ.
Das Kleid war nämlich nicht nur semitransparent, sondern auch seitlich so tief ausgeschnitten, dass deutlich wurde, dass die Schauspielerin unter diesem Look keine Unterwäsche trug!
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