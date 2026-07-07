Verbraucher profitieren laut Vergleich weitgehend

Es hilft, aber nicht viel ...

Feststeht allerdings jetzt schon: Ein Vermögen werden Herr und Frau Österreicher nicht sparen. Laut dem Budgetdienst des Bundes sollen Haushalte – bei voller Weitergabe der Steuersenkung – im Schnitt knapp sieben Euro im Monat mehr zur Verfügung haben. Dem Budget fehlen durch das „Steuerzuckerl“ wiederum 400 Millionen Euro.