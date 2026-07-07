Verbraucher profitieren laut Vergleich weitgehend

Die aktuelle Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel wird ersten Schätzungen zufolge „weitgehend“ an die Verbraucher weitergegeben. Die Österreichische Nationalbank (OeNB) hat online verfügbare Nahrungsmittelpreise verglichen.
Die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent greift: „Der Vergleich der Preisentwicklung von der Steuerermäßigung betroffener und nicht betroffener Produkte zeigt, dass die Steuerermäßigung in der ersten Juliwoche in erheblichem Ausmaß an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wurde“, schreibt die Nationalbank in ihrem aktuellen „Policy Brief“.
Die durchschnittliche Preisreduktion entspreche „nahezu einer vollständigen Weitergabe der Steuerermäßigung“ an die Verbraucher.
Preise werden weiter beobachtet
Durch die Steuersenkung wird die Nahrungsmittel- und Gesamtinflation laut OeNB „vorübergehend geringfügig gedämpft“. Der Effekt für die Inflationsrate des Gesamtjahres 2026 würde sich auf 0,075 Prozentpunkte belaufen, wenn die aktuell beobachteten Preisreduktionen bestehen bleiben und die Steuerermäßigung nicht nur vorübergehend weitergegeben werde.
Das Vergleichs-Tool der OeNB beobachte täglich einige Tausend Lebensmittelpreise österreichischer Supermärkte. Die Nationalbank kündigte am Montag an, die Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter zu analysieren.
Es hilft, aber nicht viel ...
Feststeht allerdings jetzt schon: Ein Vermögen werden Herr und Frau Österreicher nicht sparen. Laut dem Budgetdienst des Bundes sollen Haushalte – bei voller Weitergabe der Steuersenkung – im Schnitt knapp sieben Euro im Monat mehr zur Verfügung haben. Dem Budget fehlen durch das „Steuerzuckerl“ wiederum 400 Millionen Euro.
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