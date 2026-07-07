GAK holt sich fürs Tor ganz viel Erfahrung!

Die Suche nach einem Tormann ist beim GAK beendet! Cican Stankovic unterschrieb bei den „Rotjacken“ einen Vertrag bis Sommer 2027. Der 33-Jährige hat reichlich Erfahrung, spielte zuletzt bei AEK Athen in der höchsten griechischen Liga.
Sechs österreichische Meistertitel, Einsätze in der Champions und Europa League sowie zweimal Österreichs Torhüter des Jahres – der GAK hat sich auf der Torhüterposition mit Cican Stankovic ordentlich Erfahrung geangelt. Dazu kommen noch vier Länderspiele für Österreich sowie ein Doublesieg mit AEK Athen. Nun unterschrieb er in Graz-Weinzödl für ein Jahr.
Matchpraxis fehlt noch
„Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend. Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will. Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt“, sagt Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.
Der Torhüter selbst meint zu seinem neuen Klub: „Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Am Ende ist alles relativ schnell gegangen, und jetzt freue ich mich wirklich riesig auf die neue Saison. Der GAK ist ein großer Name im österreichischen Fußball, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen.“
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