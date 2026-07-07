GAK holt sich fürs Tor ganz viel Erfahrung!

Matchpraxis fehlt noch

„Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend. Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will. Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt“, sagt Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.