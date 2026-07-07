Tote Pensionistin eingemauert: Festnahme in Dubai!

Auslieferungsunterlagen übermittelt

Ermittlungen, etwa hinsichtlich eines möglichen Sozialleistungsbetrugs, liefen daraufhin auf Hochtouren. Am Dienstag bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, eine Festnahme in Dubai. Auch soll ein Auslieferungsantrag gestellt und nach Dubai übermittelt worden sein. „Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus gebe es keine vorliegenden Informationen der Strafverfolgungsbehörden.