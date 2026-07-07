Tote Pensionistin eingemauert: Festnahme in Dubai!

Nach dem Fund einer mumifizierten Leiche in Münchendorf (Niederösterreich) hat es nun eine Festnahme gegeben. Der Sohn der Frau soll in Dubai von der Polizei festgenommen worden sein. Wie berichtet, war eine betagte Pensionistin tot in den Mauern des Hauses entdeckt worden.
Die bereits stark verweste Leiche der betagten Frau wurde – wie berichtet – am 28. Mai in einer Hauswand entdeckt. Das Opfer war dort einbetoniert worden. Alarm geschlagen hatten Angehörige der Frau aus Wien.
Die Feuerwehr rückte daraufhin an und brach die Haustür auf, Leichenspürhunde nahmen sofort die Fährte auf. In einer Hauswand am Abgang zum Keller machten die Ermittler dann die furchtbare Entdeckung.
Gesehen worden war das Opfer bereits seit Langem nicht mehr. Nur der Sohn der betagten Frau habe sich ab und zu in dem Haus aufgehalten, soll danach aber ins Ausland gezogen sein.
Auslieferungsunterlagen übermittelt
Ermittlungen, etwa hinsichtlich eines möglichen Sozialleistungsbetrugs, liefen daraufhin auf Hochtouren. Am Dienstag bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, eine Festnahme in Dubai. Auch soll ein Auslieferungsantrag gestellt und nach Dubai übermittelt worden sein. „Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus gebe es keine vorliegenden Informationen der Strafverfolgungsbehörden.
Laut „Heute“ soll der 57-jährige Sohn der Frau bei der Ausreise aus Dubai festgenommen worden sein.
Seitens der Staatsanwaltschaft Wien war eine Obduktion der Leiche angeordnet worden. Das Ergebnis liege weiterhin nicht vor, so Bussek.
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