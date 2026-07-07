Rangnick: „Haben Österreich bei WM gut vertreten“

Ralf Rangnick hat sich vier Tage nach dem Ausscheiden Österreichs bei der Fußball-WM in Nordamerika gegen Spanien (0:3) noch einmal zu Wort gemeldet. Der ÖFB-Teamchef bedankte sich in einem Instagram-Beitrag bei seiner Mannschaft, dem Betreuerstab und den Fans.
„Die letzten Wochen haben mir einfach eine große Freude gemacht. Das Engagement, der Zusammenhalt und die Art und Weise waren außergewöhnlich“, resümierte Rangnick. Man habe Österreich bei der WM gut vertreten.
„Umso mehr hat mich beeindruckt, ...“
Einige Hindernisse seien zu überwinden gewesen, meinte der 68-jährige Deutsche nach ein paar Tagen Abstand von der WM. „Umso mehr hat mich beeindruckt, wie jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.“ Alle hätten sich gewünscht, noch länger in Nordamerika im Turnier zu verbleiben. „Trotzdem glaube ich, dass wir Österreich bei dieser Weltmeisterschaft gut vertreten haben.“
Er freue sich nun darauf, „mit den Jungs im September den nächsten Schritt zu gehen“, erklärte Rangnick. „Ich bin fest davon überzeugt, dass in dieser Mannschaft noch viel Potenzial steckt und wir gemeinsam noch einiges erreichen können.“
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