Rangnick: „Haben Österreich bei WM gut vertreten“

„Umso mehr hat mich beeindruckt, ...“

Einige Hindernisse seien zu überwinden gewesen, meinte der 68-jährige Deutsche nach ein paar Tagen Abstand von der WM. „Umso mehr hat mich beeindruckt, wie jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.“ Alle hätten sich gewünscht, noch länger in Nordamerika im Turnier zu verbleiben. „Trotzdem glaube ich, dass wir Österreich bei dieser Weltmeisterschaft gut vertreten haben.“