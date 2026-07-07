Fußball siegt! Belgien schießt USA aus dem Turnier

Mit Spanien und Belgien stehen zwei weitere Achtelfinalisten bei der Weltmeisterschaft 2026 fest. Während sich die Furia Roja dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen Portugal durchsetzte, war Gastgeber USA gegen Belgien chancenlos und ging mit 1:4 unter. „Am Ende siegt eben der Fußball“, freute sich auch Ex-ÖFB-Kicker Stefan Maierhofer. Er war bei Marco Cornelius im WM-Studio zu Gast.
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