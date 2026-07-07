Le Pen, Weidel und Kickl

Es sind Schicksalstage für die europäischen Rechtsparteien, die wir derzeit erleben.
In Paris steht es Spitz auf Knopf, ob die langgediente Chefin des Rassemblement National Marine Le Pen im nächsten Jahr bei der Präsidentschaftswahl kandidieren darf.
Wenn der heute anstehende Gerichtsentscheid nicht negativ für sie ausfällt, dürfte ihr die französische Präsidentschaft kaum zu verwehren sein.
Und in Deutschland hat die AfD bei ihrem jüngsten Parteitag mit der Stärkung ihrer Vorsitzenden Alice Weidel auch die Weichen zur Regierungsfähigkeit gestellt. In den Umfragen sind die bundesdeutschen Rechten nämlich bereits meilenweit vor der regierenden CDU.
EINERSEITS muss dieser scheinbar bevorstehende Durchbruch der europäischen Rechtspopulisten längst nicht heißen, dass sich auch hierzulande bei uns in Österreich eine ähnliche Entwicklung anbahnt.
ANDERERSEITS aber wäre die von der Kickl-FPÖ angestrebte „Volkskanzlerschaft“ mit einer Art von europäischem Flankenschutz, also mit EU-Ländern, die auch von Rechtsparteien regiert werden, wesentlich lebens- und überlebensfähiger.
Unser kleines Österreich ist nun einmal eingebettet in der großen Gruppe der europäischen Gemeinschaft. Weshalb nicht zu unterschätzen ist, welchen Einfluss die politische Lage in anderen EU-Staaten doch auch auf unsere Politik hat.
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