Ferienbeginn und Konzerte: Verkehrschaos droht

Autofahrer brauchen am kommenden Wochenende starke Nerven. Mit dem Ferienstart in den verbliebenen Bundesländern und mehreren Nachbarländern rollt die Reisewelle an. Dazu kommen Großevents wie „Electric Love“ und mehrere Konzerte in Landeshauptstädten. ARBÖ und ÖAMTC warnen vor kilometerlangen Staus.
Ferienbeginn, Festivalfieber und Großkonzerte sorgen diese Woche für Hochbetrieb auf Österreichs Straßen. Mit dem Start der Sommerferien in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande nimmt der Reiseverkehr deutlich zu.
Schon am Freitag dürfte es laut den ARBÖ-Experten auf den Ausfallstraßen der Landeshauptstädte und den wichtigsten Verkehrsachsen in den Ferien-Bundesländern eng werden. Am Samstag verlagert sich der Ansturm auf die klassischen Urlauberrouten Richtung Süden und Westen – dort sind lange Staus nahezu vorprogrammiert.
Verkehrsansturm nimmt weiter zu
„Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen“, weiß der ÖAMTC. Nach Einschätzung der Experten wird das Verkehrsaufkommen von Woche zu Woche weiter steigen.
Bereits am Freitag wird ARBÖ zufolge ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend auf den folgenden Strecken Geduld gefragt sein:
Laut ARBÖ und ÖAMTC sind folgende Strecken am Samstag stärksten belastet:
Diese Ausweichrouten werden gesperrt
Stau-Ausweichler haben heuer erneut schlechte Karten: Während der Sommerferien gelten wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr. Von 11. Juli bis 13. September sollen sie verhindern, dass Autofahrer bei Staus auf Nebenstraßen ausweichen und Gemeinden entlang der A10 entlasten.
Betroffen sind zahlreiche Abfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der Tauern Autobahn (A10). Auch in mehreren Salzburger Gemeinden sowie in Tirol gelten Fahrverbote gegen den Ausweichverkehr. Die Regelungen betreffen alle Kraftfahrzeuge, die sich auf der Durchreise befinden und greifen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr. Ausgenommen ist der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Details dazu sind in den ÖAMTC-Services zu finden.
Helene Fischer und „Electric Love“-Festival
Zusätzlich zum Ferienstart sorgen den ARBÖ-Experten zufolge zahlreiche Konzerte und Festivals für noch mehr Verkehr auf Österreichs Straßen. In Wien bringt am Samstagabend das Konzert von Helene Fischer im Ernst-Happel-Stadion rund 55.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt und sorgt für zusätzliche Staus und volle U-Bahnen.
Von Donnerstag bis Samstag steigt am Salzburgring das „Electric Love Festival“. Tausende Besucher werden bereits am Mittwoch und Donnerstag zur Anreise erwartet. Die größten Verzögerungen drohen jedoch am Sonntag bei der Abreise. Besonders betroffen sein können die Westautobahn (A1) bei der Abfahrt Thalgau, die Enzersberg Landesstraße (L117), die Wolfgangsee Straße (B158) sowie die Orte rund um Plainfeld, Hof, Koppl und den Salzburgring. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Zug und Shuttle.
Tausende Gäste zur „Starnacht am Wörthersee“
Auch in Kärnten und im Burgenland sorgen Großveranstaltungen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. In der Klagenfurter Ostbucht findet am Freitag und Samstag die „Starnacht am Wörthersee“ statt. Rund 20.000 Gäste werden erwartet. Staugefahr besteht vor allem auf der Südautobahn (A2), bei der Auf- und Abfahrt Klagenfurt-Wörthersee, auf der Villacher Straße, dem Südring sowie rund um den Metnitzstrand und die Parkplätze in der Wörthersee-Ostbucht.
In Eisenstadt sorgt das „Butterfly Dance Festival“ für erhöhtes Verkehrsaufkommen. Bei dem Elektronik-, Dance- und Pop-Festival mit den Acts „Moby“ und „Jovanotti“ werden vor allem auf der Schnellstraße (S31) im Bereich Schloss Esterházy Verzögerungen erwartet.
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