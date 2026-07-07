Ferienbeginn und Konzerte: Verkehrschaos droht

Tausende Gäste zur „Starnacht am Wörthersee“

Auch in Kärnten und im Burgenland sorgen Großveranstaltungen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. In der Klagenfurter Ostbucht findet am Freitag und Samstag die „Starnacht am Wörthersee“ statt. Rund 20.000 Gäste werden erwartet. Staugefahr besteht vor allem auf der Südautobahn (A2), bei der Auf- und Abfahrt Klagenfurt-Wörthersee, auf der Villacher Straße, dem Südring sowie rund um den Metnitzstrand und die Parkplätze in der Wörthersee-Ostbucht.