Alter Schwede! Pioneers holen Finnen als Chefcoach

Klare Spielstruktur und hohe Intensität

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere schlug Grönvall erfolgreich den Weg als Trainer ein. Über viele Jahre arbeitete er im renommierten Nachwuchs- und Profibereich von Tappara Tampere und sammelte zuletzt als Assistant Coach bei Vaasan Sport in der finnischen Liiga wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau. „Seine Philosophie basiert auf einer klaren Spielstruktur, hoher Intensität und der kontinuierlichen Entwicklung jedes einzelnen Spielers“, schreiben die Pioneers auf ihrer Homepage.





