Alter Schwede! Pioneers holen Finnen als Chefcoach

Von 18 Cracks und vier Testspielterminen wussten die Fans der Pioneers Vorarlberg bis Dienstagvormittag! Nun kennen die unerschütterlichen Ländle-Supporter auch den Namen des neuen Cheftrainers, der die Feldkircher in der kommenden Saison in die neue ICE Hockey League-Saison führen soll. Und das ist ein durchaus klingender.
Der 52-jährige Finne Janne Grönvall kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Als Verteidiger absolvierte er über 700 Spiele in der finnischen Liiga und gewann 2003 mit Tappara Tampere die finnische Meisterschaft. Zudem sammelte er internationale Erfahrung in der AHL, der schwedischen Elitserien sowie der Deutschen Eishockey Liga.
Bereits 1992 wurde er im NHL Draft von den Toronto Maple Leafs ausgewählt und gehörte mehrfach zum finnischen Nationalteam, mit dem er unter anderem die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2001 gewann.
Klare Spielstruktur und hohe Intensität
Nach dem Ende seiner aktiven Karriere schlug Grönvall erfolgreich den Weg als Trainer ein. Über viele Jahre arbeitete er im renommierten Nachwuchs- und Profibereich von Tappara Tampere und sammelte zuletzt als Assistant Coach bei Vaasan Sport in der finnischen Liiga wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau. „Seine Philosophie basiert auf einer klaren Spielstruktur, hoher Intensität und der kontinuierlichen Entwicklung jedes einzelnen Spielers“, schreiben die Pioneers auf ihrer Homepage.
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