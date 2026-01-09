10 kleine Anti-Stress-Helfer für maximale Wirkung

Viele Menschen glauben, Stress entstehe einfach dadurch, dass „zu viel los ist“. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch: Der wahre Stressfaktor sitzt oft nicht dort, wo wir ihn vermuten. Natürlich spielen äußere Belastungen wie Termindruck, Konflikte oder ständige Erreichbarkeit eine Rolle, aber sie erklären nur die halbe Wahrheit. Der andere, oft überraschend mächtige Teil entsteht in uns selbst: in unseren Bewertungen, unbewussten Glaubenssätzen, perfektionistischen Ansprüchen und der Art, wie wir Situationen innerlich deuten. Und genau hier liegt der Hebel, den viele übersehen.