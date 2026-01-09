Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Für mehr Leichtigkeit

10 kleine Anti-Stress-Helfer für maximale Wirkung

Mentale Stärke & Emotionale Balance
09.01.2026 16:00
Die Mailbox geht über? Eine Besprechung jagt die nächste? Und die Familie sollte auch nicht zu ...
Die Mailbox geht über? Eine Besprechung jagt die nächste? Und die Familie sollte auch nicht zu kurz kommen? Äußere Umstände können wir nicht immer ändern – unsere Reaktion darauf aber schon.(Bild: www.peopleimages.com)

SOS-Hilfe – wenn alles auf einmal passiert. Manchmal scheint die Belastung plötzlich über einem zusammenzubrechen: zu viele Aufgaben, private Sorgen und der Druck, sofort zu funktionieren. In solchen Momenten hilft ein kleiner Notfallplan. Mini-Rituale für maximale Wirkung.

0 Kommentare

Viele Menschen glauben, Stress entstehe einfach dadurch, dass „zu viel los ist“. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch: Der wahre Stressfaktor sitzt oft nicht dort, wo wir ihn vermuten. Natürlich spielen äußere Belastungen wie Termindruck, Konflikte oder ständige Erreichbarkeit eine Rolle, aber sie erklären nur die halbe Wahrheit. Der andere, oft überraschend mächtige Teil entsteht in uns selbst: in unseren Bewertungen, unbewussten Glaubenssätzen, perfektionistischen Ansprüchen und der Art, wie wir Situationen innerlich deuten. Und genau hier liegt der Hebel, den viele übersehen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Das Ende der Angst
Mentalcoach verrät Methoden, um Ängste zu besiegen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Krone Plus Logo
Für mehr Leichtigkeit
10 kleine Anti-Stress-Helfer für maximale Wirkung
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Kratzen Sie am Burnout oder leben Sie schon?
Stille Erschöpfung
Am Limit – Leben unter psychischer Dauerbelastung
Trunkene Feiertage
Keine Lösung: Alkohol wird Sie nur kurz entspannen
Weihnachten
Kekse machen glücklich, Rituale tun der Seele gut

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf