Hauser nicht dabei

Öberg-Schwestern jubeln, Österreicherinnen zurück

Biathlon
05.03.2026 19:22
Den Sieg holte sich die Schwedin Elvira Öberg vor ihrer Schwester Hanna.
Den Sieg holte sich die Schwedin Elvira Öberg vor ihrer Schwester Hanna.(Bild: AP/Andrew Medichini)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ohne die nach ihrer Erkrankung verspätet angereiste Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser haben Österreichs Biathletinnen am Donnerstag beim Weltcup-Einzelbewerb in Kontiolahti über 15 km keine Spitzenplätze errungen. 

Anna Gandler landete mit drei Schießfehlern bzw. Strafminuten auf Rang 27 (+4:09,8 Min.), Tamara Steiner mit zwei auf Position 33 (+4:22,6). Den Sieg holte sich die Schwedin Elvira Öberg vor ihrer Schwester Hanna. Dritte wurde die Slowakin Paulina Batovska Fialkova.

Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: AFP/BJORN LARSSON ROSVALL)

Hauser war nach den Olympischen Spielen erkrankt und hatte einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. Die 32-jährige Tirolerin reiste zu Wochenbeginn daher nicht mit ihren Mannschaftskolleginnen nach Finnland, sondern stieß erst am Donnerstag zum Team. Ob sie in Kontiolahti am Samstag (13.40 Uhr) bereits den Massenstart bestreitet, für den sie qualifiziert wäre, oder nur die Staffel am Sonntag (13.30), ist offen. Aus Finnland geht es per Charter direkt weiter nach Estland zur nächsten Weltcup-Station in Otepää.

Biathlon
05.03.2026 19:22
