Öberg-Schwestern jubeln, Österreicherinnen zurück

Hauser war nach den Olympischen Spielen erkrankt und hatte einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. Die 32-jährige Tirolerin reiste zu Wochenbeginn daher nicht mit ihren Mannschaftskolleginnen nach Finnland, sondern stieß erst am Donnerstag zum Team. Ob sie in Kontiolahti am Samstag (13.40 Uhr) bereits den Massenstart bestreitet, für den sie qualifiziert wäre, oder nur die Staffel am Sonntag (13.30), ist offen. Aus Finnland geht es per Charter direkt weiter nach Estland zur nächsten Weltcup-Station in Otepää.