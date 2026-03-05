Öberg-Schwestern jubeln, Österreicherinnen zurück

Ohne die nach ihrer Erkrankung verspätet angereiste Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser haben Österreichs Biathletinnen am Donnerstag beim Weltcup-Einzelbewerb in Kontiolahti über 15 km keine Spitzenplätze errungen.
Anna Gandler landete mit drei Schießfehlern bzw. Strafminuten auf Rang 27 (+4:09,8 Min.), Tamara Steiner mit zwei auf Position 33 (+4:22,6). Den Sieg holte sich die Schwedin Elvira Öberg vor ihrer Schwester Hanna. Dritte wurde die Slowakin Paulina Batovska Fialkova.
Hauser war nach den Olympischen Spielen erkrankt und hatte einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. Die 32-jährige Tirolerin reiste zu Wochenbeginn daher nicht mit ihren Mannschaftskolleginnen nach Finnland, sondern stieß erst am Donnerstag zum Team. Ob sie in Kontiolahti am Samstag (13.40 Uhr) bereits den Massenstart bestreitet, für den sie qualifiziert wäre, oder nur die Staffel am Sonntag (13.30), ist offen. Aus Finnland geht es per Charter direkt weiter nach Estland zur nächsten Weltcup-Station in Otepää.
