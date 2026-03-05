Drei Monate vor WM: Erfolgstrainer tritt zurück!

Drei Monate vor dem WM-Start steht Marokko plötzlich ohne seinen Erfolgstrainer da! Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Walid Regragui als Trainer der „Löwen des Atlas“ abgetreten. Dabei schaffte er mit dem Team Historisches …
Wie die „L‘Équipe“ berichtet, soll die Entscheidung bereits nach dem verlorenen Afrika-Cup-Finale gefallen sein. Offiziell wird es aber erst jetzt: Walid Regragui ist nicht mehr Trainer der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft und wird das Team bei der anstehenden WM nicht mehr betreuen.
Historisches WM-Ergebnis
Es ist der Abgang eines Erfolgstrainers. Kurz nach seinem Amtsantritt führte er Marokko bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Land ins Halbfinale. In Katar belegten die „Löwen des Atlas“ den starken vierten Platz.
Als Nachfolger des 50-Jährigen soll vorerst Mohamed Ouahbi, aktuell noch Trainer der marokkanischen U-20 Nationalmannschaft, agieren
