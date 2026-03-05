ÖGK erhöht Selbstbehalt, streicht aber Leistungen

Denn veröffentlicht wurden die Kürzungen und höheren Selbstbehalte, die teilweise sogar bereits seit 1. März gelten, nirgends außer im RIS-System, das in der Bevölkerung kaum bekannt ist. „Dass die Österreicherinnen und Österreicher keinerlei Information erhalten haben, dass sie wieder einmal verstärkt zur Kasse gebeten werden, ist inakzeptabel. Leistungen kürzen und gleichzeitig vom ,Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin‘ reden, das passt nicht zusammen“, so Schallmeiner. Die Satzungsabänderung wurde offiziell vom Gesundheitsministerium abgesegnet, allerdings sei das nur ein Formalakt: „Die ÖGK ist ein Selbstverwaltungskörper. Wir dürfen solche Abänderungen nur ablehnen, wenn sie rechtswidrig oder grob zweckwidrig sind“, erklärt Martin Mandl, Pressesprecher von Gesundheitsministerin Korinna Schumann.