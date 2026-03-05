Trump feuert umstrittene Heimatschutz-Ministerin

Kam in Bedrängnis

Bei einer Senatsanhörung war die 54-Jährige zuletzt ins Kreuzverhör zu Todesfällen bei Einsätzen der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden gegen Migranten und zu den Taktiken ihres Ministeriums genommen worden. Die teils rabiaten Einsätze hatten zu landesweiten Protesten geführt. Kritiker werfen der Regierung unter Noem vor, dabei Bürgerrechte zu verletzen. Noch Ende Jänner hatte sich Trump demonstrativ dazu hinter Noem gestellt.