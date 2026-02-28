Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen

Kalte Temperaturen draußen, trockene Heizungsluft drinnen – der Winter ist für unsere Haut eine echte Herausforderung. Sie spannt, juckt, wird rissig oder verliert ihren natürlichen Glanz. Doch warum reagiert unsere Haut in der kalten Jahreszeit so empfindlich? Was braucht sie jetzt wirklich – und was ist nur ein Pflege-Mythos? Dermatologin Stephanie Kapsch klärt auf.