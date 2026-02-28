Haut im Winter

Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen

Krone Gesund
28.02.2026 07:00
0 Kommentare

Kalte Temperaturen draußen, trockene Heizungsluft drinnen – der Winter ist für unsere Haut eine echte Herausforderung. Sie spannt, juckt, wird rissig oder verliert ihren natürlichen Glanz. Doch warum reagiert unsere Haut in der kalten Jahreszeit so empfindlich? Was braucht sie jetzt wirklich – und was ist nur ein Pflege-Mythos? Dermatologin Stephanie Kapsch klärt auf. 

Weitere Videos
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Krone Gesund
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Krone Gesund
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Krone Gesund
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf