Sohn von Khamenei kam für Sex-Training nach London

Fast überall verboten

Solche „Zeit-Ehen“ seien in den meisten Islam-Strömungen inzwischen verboten, im schiitischen Gottesstaat Iran allerdings nicht, erklärt Imamin, Islam-Expertin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş gegenüber der Tageszeitung „Bild“. Das Praktische: Diese „Zeit-Ehen“ kann man für weniger als eine Stunde schließen. Eingeführt wurden sie in den frühislamischen Zeiten, so die Expertin. „Es sollte sicherstellen, dass Männer auch dann Sex haben, wenn sie weit von ihren Ehefrauen entfernt sind, etwa bei Reisen oder im Krieg.“