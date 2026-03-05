Vorteilswelt
Hatte zwei „Zeit-Ehen“

Sohn von Khamenei kam für Sex-Training nach London

Ausland
05.03.2026 22:55
Mojtaba Khamenei soll Probleme mit der Potenz gehabt haben.
Mojtaba Khamenei soll Probleme mit der Potenz gehabt haben.(Bild: AP/Vahid Salemi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Über den Sohn des verstorbenen Ayatollahs Ali Khamenei, Irans Oberstem Führer, sind pikante Details öffentlich geworden. Einer Nachricht zufolge soll Mojtaba Khamenei (56) mit „Kurzzeit-Ehefrauen“ Sex geübt haben, weil er aufgrund von Impotenz mit seiner Frau keine Kinder zeugen konnte.

0 Kommentare

Wegen seiner Impotenz musste Mojtaba Khamenei mindestens vier Mal in einem Londoner Krankenhaus behandelt werden. Erst nach einem zweimonatigen Aufenthalt in der Klinik wurde seine Frau schwanger, geht aus Diplomatendepeschen von 2008 hervor, die von der Enthüllungsplattform WikiLeaks vor einigen Jahren veröffentlicht wurden.

Musste Sex trainieren
Zur Therapie in dem Krankenhaus soll auch das Üben des Geschlechtsaktes gehört haben. Das Sex-Training absolvierte der Diktatoren-Sohn nicht mit seiner eigenen Ehefrau. Stattdessen wendete er einen Trick an: Er ging sogenannte „Zeit-Ehen“ ein. Diese Ehen erlauben unverbindlichen, außerehelichen Sex, ohne dass das religiöse Ansehen verloren geht. Mindestens zweimal soll Mojtaba Khamenei dieses gesetzliche Schlupfloch ausgenutzt haben.

Fast überall verboten
Solche „Zeit-Ehen“ seien in den meisten Islam-Strömungen inzwischen verboten, im schiitischen Gottesstaat Iran allerdings nicht, erklärt Imamin, Islam-Expertin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş gegenüber der Tageszeitung „Bild“. Das Praktische: Diese „Zeit-Ehen“ kann man für weniger als eine Stunde schließen. Eingeführt wurden sie in den frühislamischen Zeiten, so die Expertin. „Es sollte sicherstellen, dass Männer auch dann Sex haben, wenn sie weit von ihren Ehefrauen entfernt sind, etwa bei Reisen oder im Krieg.“

Lesen Sie auch:
Kritiker von Mojtaba Khamenei bemängeln seine fehlende theologische Qualifikation.
Beerbt seinen Vater
„Schattenmann“ Mojtaba Khamenei soll Iran führen
04.03.2026

Persönliche Verluste
Die Frau von Mojtaba Khamenei ist am Samstag bei einem Luftangriff gestorben. Berichten zufolge soll auch sein Sohn nicht mehr leben. Aktuell richten sich die Blicke auf den 56-Jährigen. Nach dem Tod seines Vaters Ali Khamenei soll nun er das höchste geistliche und politische Amt des Landes übernehmen. Doch seine Ernennung würde politische Kontinuität und einen harten Kurs gegenüber dem Westen und der eigenen Bevölkerung signalisieren.

Ausland
05.03.2026 22:55
