Wieso wir Katherine Heigl in Wien erwarten können

Heigl kannte Baumanns Arbeiten schon längst

Dass es ausgerechnet jetzt zum Shooting kam, ist kein Zufall. Heigl verfolgt Baumanns Arbeiten schon länger, ganz besonders seine Projekte um Jane Goodall. „So kam es nun endlich zu unserem ersten Treffen“, erzählte er. Und am Set selbst? Keine Star-Allüren, keine Distanz – im Gegenteil: „Wir haben uns sofort bestens verstanden. Wir haben viel geplaudert – und ganz nebenbei fotografiert.“