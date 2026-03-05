Biss in Burger von McDonald’s-Chef geht viral

BurgerKing: „Könnten ihn auch nicht aufessen“

Der fehlende Enthusiasmus blieb auch von der Konkurrenz nicht unbemerkt. Die amerikanische Fastfood-Kette Jack in the Box schreibt etwa unter das Video: „Von einem CEO zum anderen: Iss dein Product.“ Ein Account von BurgerKing kommentiert: „Wir könnten ihn auch nicht aufessen.“ BurgerKing veröffentlicht sogar ein eigenes Video, in dem BurgerKing-CEO in den USA und Kanada, Tom Curtis, sichtlich genussvoll in einen Burger beißt.