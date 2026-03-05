„Wer genehmigte das?“
Biss in Burger von McDonald’s-Chef geht viral
McDonald’s-Chef Christopher Kempczinski schwärmt: „Ich liebe dieses Produkt!“ Doch beim Biss in den neuen Burger vor laufender Kamera wirkt er eher verhalten als hin und weg. In den sozialen Netzwerken lässt sich die Konkurrenz das natürlich nicht entgehen und teilt kräftig gegen den Fastfood-Riesen aus.
Eines hat Kempsczinski mit seinem Video auf jeden Fall erreicht: Aufmerksamkeit. 10,7 Millionen Mal wurde der Clip auf Instagram inzwischen angeschaut. In dem Video ist zu sehen, wie der McDonald's-CEO den „Big Arch“ probiert. Begeisterung für sein eigenes Produkt sehen die Nutzer allerdings nicht so richtig.
„Das ist so gut“, schwärmt der Chef der Fastfood-Kette in dem Clip, nachdem er von dem Burger abgebissen hat. „Das ist ein großer Bissen“, erklärt er und hält den angebissenen Burger in die Kamera – in dem Video schaut der Bissen allerdings alles andere als groß aus.
Hier können Sie das Video anschauen:
„Wer hat diese Werbung genehmigt?“
Auch sonst wirkt Kempsczinskis Körpersprache nicht so, als würde ihm der Burger seines eigenen Unternehmens außergewöhnlich gut schmecken. Er nimmt auch keinen weiteren Bissen. Allerdings versichert er, dass er den ganzen Burger zu Mittag essen werde – „nur damit ihr Bescheid wisst“.
In der Kommentarspalte vermuten viele Nutzer aber genau das Gegenteil. „Ich wette, er hat ihn NICHT aufgegessen“, schreibt jemand. Ein anderer Nutzer fragt: „Wer hat diese Werbung genehmigt?“
BurgerKing: „Könnten ihn auch nicht aufessen“
Der fehlende Enthusiasmus blieb auch von der Konkurrenz nicht unbemerkt. Die amerikanische Fastfood-Kette Jack in the Box schreibt etwa unter das Video: „Von einem CEO zum anderen: Iss dein Product.“ Ein Account von BurgerKing kommentiert: „Wir könnten ihn auch nicht aufessen.“ BurgerKing veröffentlicht sogar ein eigenes Video, in dem BurgerKing-CEO in den USA und Kanada, Tom Curtis, sichtlich genussvoll in einen Burger beißt.
McDonald’s freut sich
McDonald’s selbst nimmt die Reaktionen auf das Video des Chefs gelassen. „Wir freuen uns, dass der Big Arch die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht“, erklärt ein Sprecher, wie die Zeitung „The New York Times“ schreibt. Die ersten Verkaufszahlen des Burgers würden jedenfalls „die Erwartungen übertreffen“.
