Warum unser Gehirn öfter Pause vom Handy braucht

Digitale Reize begleiten uns vom Aufwachen bis zum Einschlafen – und viele merken erst, wie sehr sie uns verändern, wenn sie plötzlich weg sind. Doch was passiert wirklich mit unserem Gehirn, wenn wir das Smartphone beiseitelegen und die ständige Erreichbarkeit unterbrechen?
Wir greifen täglich Dutzende Male zum Smartphone – oft ohne es zu merken. Während Nachrichten, Pings und Feeds unser Gehirn in ständiger Alarmbereitschaft halten, sinken Konzentration und innere Ruhe. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr digitale Reize unser Nervensystem belasten“, betont die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl. Dabei können schon kleine digitale Pausen so viel verändern. Es ist erstaunlich, was im Kopf passiert, wenn wir wirklich abschalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.