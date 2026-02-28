Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Digital Detox

Warum unser Gehirn öfter Pause vom Handy braucht

Mentale Stärke & Emotionale Balance
28.02.2026 16:00
Außer Sichtweite: So kommen Sie nicht in Versuchung, wieder zum Handy & Co. zu greifen.
Außer Sichtweite: So kommen Sie nicht in Versuchung, wieder zum Handy & Co. zu greifen.(Bild: juliasudnitskaya - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Digitale Reize begleiten uns vom Aufwachen bis zum Einschlafen – und viele merken erst, wie sehr sie uns verändern, wenn sie plötzlich weg sind. Doch was passiert wirklich mit unserem Gehirn, wenn wir das Smartphone beiseitelegen und die ständige Erreichbarkeit unterbrechen? 

0 Kommentare

Wir greifen täglich Dutzende Male zum Smartphone – oft ohne es zu merken. Während Nachrichten, Pings und Feeds unser Gehirn in ständiger Alarmbereitschaft halten, sinken Konzentration und innere Ruhe. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr digitale Reize unser Nervensystem belasten“, betont die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl. Dabei können schon kleine digitale Pausen so viel verändern. Es ist erstaunlich, was im Kopf passiert, wenn wir wirklich abschalten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Mentale Stärke & Emotionale Balance
28.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
188.093 mal gelesen
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
106.268 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
82.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
3672 mal kommentiert
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Krone Plus Logo
Digital Detox
Warum unser Gehirn öfter Pause vom Handy braucht
Krone Plus Logo
Sagen Sie öfter „Nein“
Wie Grenzen setzen Ihre Karriere voranbringt
Sich nicht verlieren
„Me-Time“ ist kein Luxus, sondern ein Muss!
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Bin ich zu nett? Wenn Rücksicht zur Falle wird
Dunkelheit und Stress
Winterblues: Welche Jobs besonders betroffen sind

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf