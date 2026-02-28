Warum unser Gehirn öfter Pause vom Handy braucht

Wir greifen täglich Dutzende Male zum Smartphone – oft ohne es zu merken. Während Nachrichten, Pings und Feeds unser Gehirn in ständiger Alarmbereitschaft halten, sinken Konzentration und innere Ruhe. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr digitale Reize unser Nervensystem belasten“, betont die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl. Dabei können schon kleine digitale Pausen so viel verändern. Es ist erstaunlich, was im Kopf passiert, wenn wir wirklich abschalten.