Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist

Angst gehört zu unserem Leben – sie schützt uns, warnt uns vor Gefahren und hilft uns, achtsam zu sein. Doch was passiert, wenn Ängste überhandnehmen, scheinbar grundlos auftreten oder unseren Alltag massiv einschränken? Ähnlich verhält es sich mit Zwängen: Ein gewisses Kontrollbedürfnis ist normal, doch wann wird daraus eine behandlungsbedürftige Erkrankung? Diesmal dreht sich in „Krone Gesund“ alles um das Thema Angst- und Zwangsstörungen. Bei Larissa Putz ist Dr. Michael Bach, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, zu Gast.