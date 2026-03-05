Laut Ried ist offenbar Kühbauer an Absage schuld

Zisch! Aufgrund mehrerer unschöner Vorfälle in jüngerer Vergangenheit war das für Dienstag angesetzt gewesene Cup-Halbfinal-Derby Ried – LASK schon mit vielen Emotionen belastet. Doch noch vor der Verschiebung des Spiels wegen Nebels leerten beide Vereine erneut Öl ins Feuer.