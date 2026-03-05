Affenbaby Punch braucht sein Plüschter kaum noch

Braucht Stofftier zum Schlafen

Die wichtigste Aufgabe der Tierpfleger sei es, „Punch dabei zu helfen, die Regeln der Affengemeinschaft zu lernen und als Mitglied der Affengemeinschaft akzeptiert zu werden“, erklärte Tierpfleger Kosuke Kano der Nachrichtenagentur AP. Ganz konnte sich Punch von seinem Stoffaffen noch nicht trennen, aktuell schläft er noch jede Nacht mit seinem Spielzeug. Das nächste Ziel der Tierpfleger sei es allerdings, dass Punch sich in der Nacht zu den anderen Affen legt, erklärte der Zoodirektor.