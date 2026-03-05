Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hat Freunde gefunden

Affenbaby Punch braucht sein Plüschter kaum noch

Ausland
05.03.2026 19:54
Punch integriert sich immer besser in die Gruppe und ist auf den Rücken eines anderen Affen ...
Punch integriert sich immer besser in die Gruppe und ist auf den Rücken eines anderen Affen geklettert. Sein Plüschtier braucht er nicht mehr so oft.(Bild: Krone KREATIV/AP/Hiro Komae, Screenshot: kameraOne)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Geschichte von Makaken-Baby Punch hat Millionen Menschen weltweit berührt. Der kleine Affe wurde von seiner Mutter verstoßen und suchte bei einem Plüschtier Trost, das größer war als er selbst. Die traurige Geschichte hat zum Glück ein gutes Ende genommen: Inzwischen hat Punch Freunde gefunden.

0 Kommentare

Punch hatte einen schwierigen Start ins Leben. Er wurde im Juli 2025 geboren und musste von Zoomitarbeitenden aufgezogen werden, weil ihn seine eigene Mutter verstoßen hatte. Doch nicht nur seine Mutter nahm das Affenbaby nicht so an. Auch andere Makaken im Ichikawa City Zoo in Japan schlugen den kleinen Punch. Trost suchte er dann bei seinem treuen Begleiter, dem Stofftier-Affen.

Doch jetzt können die Zoomitarbeitenden aufatmen. Inzwischen benutzt Punch sein Spielzeug immer seltener – das ist das Ziel des Zoos. Der kleine Affe integriert sich immer mehr in der Gruppe, er kletterte vor Kurzem sogar auf den Rücken eines anderen Affen. Punch wurde auch dabei beobachtet, wie er bei den Erwachsenen saß und umarmt oder gepflegt wurde.

Punch hat sich mit anderen Affen angefreundet.
Punch hat sich mit anderen Affen angefreundet.(Bild: AP/Hiro Komae)
Der Makake braucht seinen Stoffaffen immer seltener.
Der Makake braucht seinen Stoffaffen immer seltener.(Bild: AP/Hiro Komae)
Punch klettert im Gehege umher.
Punch klettert im Gehege umher.(Bild: AP/Hiro Komae)
Dieses Bild von Punch mit seinem Plüschtier ging um die Welt.
Dieses Bild von Punch mit seinem Plüschtier ging um die Welt.(Bild: Screenshot: kameraOne)
Weil ihn seine Mutter verstoßen hatte, suchte Punch bei dem Stofftier Trost.
Weil ihn seine Mutter verstoßen hatte, suchte Punch bei dem Stofftier Trost.(Bild: AFP/STR)

Braucht Stofftier zum Schlafen
Die wichtigste Aufgabe der Tierpfleger sei es, „Punch dabei zu helfen, die Regeln der Affengemeinschaft zu lernen und als Mitglied der Affengemeinschaft akzeptiert zu werden“, erklärte Tierpfleger Kosuke Kano der Nachrichtenagentur AP. Ganz konnte sich Punch von seinem Stoffaffen noch nicht trennen, aktuell schläft er noch jede Nacht mit seinem Spielzeug. Das nächste Ziel der Tierpfleger sei es allerdings, dass Punch sich in der Nacht zu den anderen Affen legt, erklärte der Zoodirektor.

Lesen Sie auch:
Makakenbaby „Punch“ mit seinem Mutterersatz – Bilder, die viele bewegen.
Krone Plus Logo
Internetstar „Punch“
Warum ein Affenbaby aus Japan Millionen bewegt
01.03.2026
Zoo gibt ein Update
Findet verstoßener Makake endlich echte Freunde?
23.02.2026

Die Geschichte von Punch ging um die Welt, der Ichikawa City Zoo musste Regeln aufstellen, damit der Baby-Makake und die mehr als 50 anderen Affen nicht zu sehr gestresst werden. Auch Sanae Izumi kam in den Zoo, um Punch zu besuchen, weil sie sich Sorgen um das Affenbaby gemacht hatte. Punch sei „bezaubernd“. „Es war schön, ihn wachsen zu sehen“, sagte sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.03.2026 19:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf