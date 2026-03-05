So läuft der Jagdkommando-Einsatz in Golfregion

Ihre Männer sind aktuell in klassischen Urlaubsländern eingesetzt, deren Botschaften bislang kaum mit Konflikten zu tun hatten. Wie sieht Ihre Hilfe aus?

Wir unterstützen die Botschaften vor Ort in allen Sicherheitsfragen. Oder ganz praktisch gesprochen: Wenn sich Konvois mit Urlaubern 20 Stunden lang durch die Wüste zum nächsten Flughafen schlagen müssen, ist es von Vorteil, wenn ein Auslands-erfahrener Jagdkommando-Soldat dabei ist, der das Ganze führen kann, der medizinische Unterstützung leisten kann und der in der Region auch schon mal durch einen Checkpoint musste. Unsere Soldaten werden dementsprechend ausgewählt und ausgebildet und finden sich in Krisenszenarien für gewöhnlich sehr rasch zurecht.