Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommandanten-Interview

So läuft der Jagdkommando-Einsatz in Golfregion

Österreich
05.03.2026 21:00
Hilft bei der Rückholung: Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos
Hilft bei der Rückholung: Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos(Bild: Krone KREATIV/BMLV, PAUL KULEC)
Porträt von Paul Tikal
Von Paul Tikal

Neben Diplomaten der Botschaft helfen auch Dutzende Jagdkommando-Soldaten bei der mühevollen Rückholung aus der Golfregion. Brigadier Arthur Bennett, der Kommandant der Spezialeinheit im „Krone“-Gespräch.  

0 Kommentare

Als die „Krone“ am Mittwoch bei der Ankunft der ersten Österreicher aus der Golfregion dabei war, war neben Erleichterung auch Dank zu hören: „Der Konvoi zum Flughafen war höchst professionell organisiert, an der Grenze zum Oman wurde alles von den Jagdkommando-Soldaten geregelt, die uns begleitet haben“, sagt etwa der Burgenländer Hans-Jörg Steffl im krone.tv-Interview. Wie genau die Soldaten der Spezialeinheit den gestrandeten Österreichern geholfen haben, erklärt ihr Kommandant, Brigadier Arthur Bennett.

„Krone“: Herr Brigadier, das Jagdkommando hilft aktuell bei der Rückholung der gestrandeten Österreicher. Wie stellt sich die Situation für Ihre Männer dar?
Arthur Bennett: Unser großer Vorteil war, dass wir im Gegensatz zu anderen Nationen bereits kurz vor der ersten Angriffswelle und somit vor der Schließung des Luftraums in die betroffenen Länder geflogen sind und damit sofort vor Ort waren. Die ersten Tage waren allerdings für die Behörden vor Ort recht hektisch, seit Mittwoch läuft es besser. Im Oman etwa rennt das meiste wieder in geordneten Bahnen.

Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos
Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos(Bild: PAUL KULEC)

Ihre Männer sind aktuell in klassischen Urlaubsländern eingesetzt, deren Botschaften bislang kaum mit Konflikten zu tun hatten. Wie sieht Ihre Hilfe aus?
Wir unterstützen die Botschaften vor Ort in allen Sicherheitsfragen. Oder ganz praktisch gesprochen: Wenn sich Konvois mit Urlaubern 20 Stunden lang durch die Wüste zum nächsten Flughafen schlagen müssen, ist es von Vorteil, wenn ein Auslands-erfahrener Jagdkommando-Soldat dabei ist, der das Ganze führen kann, der medizinische Unterstützung leisten kann und der in der Region auch schon mal durch einen Checkpoint musste. Unsere Soldaten werden dementsprechend ausgewählt und ausgebildet und finden sich in Krisenszenarien für gewöhnlich sehr rasch zurecht.

Mitarbeiter der Botschaft und des Jagdkommandos bei der Betreuung der Österreicher
Mitarbeiter der Botschaft und des Jagdkommandos bei der Betreuung der Österreicher(Bild: BMLV, Krone KREATIV)

Was, wenn sich die Sicherheitslage zuspitzt?
Momentan ist es keine militärische Evakuierungsoperation, es spielt sich noch alles auf der zivilen Ebene ab. Die Botschaft koordiniert die Ausreise, mietet Busse an, informiert die Reisenden. Erste Flugzeuge aus Maskat und Riad sind ja auch schon gelandet. Wir beurteilen währenddessen laufend die Sicherheitslage, erkunden Konvoirouten und begleiten und betreuen die Reisenden, wenn möglich, bis ganz zurück nach Wien. Derzeit ist es also noch eine Rückholung. Spitzt sich die Lage zu wie etwa damals in Kabul, wonach es derzeit nicht aussieht, dann würde man auf militärischer Ebene mit den betroffenen Ländern kommunizieren und ganz anders agieren.

Verschärft sich die Lage, treten die Soldaten anders auf – wie hier in Afghanistan 2021.
Verschärft sich die Lage, treten die Soldaten anders auf – wie hier in Afghanistan 2021.(Bild: BMLV)

Würde man dann eigene, militärische Transportflugzeuge brauchen?
Bei einer militärischen Evakuierung von ungesicherten Flugfeldern schon, aber das ist bei weitem nicht die Situation, die derzeit in der Golfregion herrscht. Wir sind bei einer „Rückholung“, einer assistierten Ausreise. Da ist der Einsatz von zivilen Flugzeugen, die pro Flug deutlich mehr Passagiere transportieren können, bei weitem sinnvoller. Die aktuelle Diskussion über die in Wartung befindlichen Hercules geht am Ziel vorbei. Davon hat niemand etwas und es erzeugt nur Unsicherheit bei den gestrandeten Urlaubern oder bei den Lesern in der Heimat.

Lesen Sie auch:
Familie Knabl ist erleichtert, dass alle gut angekommen sind.
Nahost-Heimkehrer
„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“
04.03.2026
Flug aus Oman folgt
Endlich: Erste Österreicher in Wien angekommen
04.03.2026

Mit wie vielen ausreisewilligen Österreichern rechnen Sie insgesamt?
Mit 3000, von denen ein paar Hundert bereits die Region verlassen konnten. Die restlichen rund 15.000 sind keine Urlauber, die werden wohl bleiben wollen. Auch gestern haben wir wieder Flüge mit mehreren hundert Österreichern zurück nach Wien begleitet. Dann sind wir in Schwechat wieder in die Maschinen gestiegen und zurück in die Krisenregion geflogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
05.03.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.859 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
364.058 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
281.569 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2603 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
USA bitten Ukraine um Hilfe ++ 12. Angriffswelle
2267 mal kommentiert
Es geht um die ukrainische Expertise im Umgang mit den iranischen „Schahed“-Drohnen.
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2196 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Österreich
Kommandanten-Interview
So läuft der Jagdkommando-Einsatz in Golfregion
Flucht nach England
Linzer Vergewaltiger bekam Aufenthaltsbewilligung
Konträre Angaben
Auto zu lang geputzt? Tankstelle stornierte Strafe
Unfallursache unklar
Pkw kracht in Gegenverkehr: Drei Personen verletzt
Krone Plus Logo
Rückkehrer aus Dubai
„Haben Drohneneinschlag in Nachbarhotel gesehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf