Winterblues: Welche Jobs besonders betroffen sind

Müdigkeit, Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung – vielen Menschen setzen die dunklen Wintermonate spürbar zu. Gleichzeitig fühlen sich laut einer aktuellen Studie rund 70 Prozent der Österreicher regelmäßig gestresst, die Hauptursache ist der Job. Wie sehr Lichtmangel und Dauerbelastung unsere Psyche beeinflussen, erklärt die klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin Karin Flenreiss-Frankl im krone.tv-Talk.
„Unser Körper ist stark vom Tageslicht abhängig“, so die Expertin. Fehlt die Sonne, gerät der Biorhythmus durcheinander, wichtige Botenstoffe wie Serotonin werden weniger produziert – die Folge sind Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit. Während viele nur einen „Winterblues“ verspüren, kann sich bei manchen eine ernsthafte saisonale Depression entwickeln. Diese geht mit massiven Konzentrationsproblemen, Schlafstörungen und deutlichen Einschränkungen im Alltag einher.
Besonders kritisch wird es, wenn Dunkelheit und Dauerstress zusammentreffen. Vor allem in Berufsgruppen mit hoher emotionaler Verantwortung – etwa im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich oder in sozialen Berufen – sei die Belastung oft dauerhaft hoch. Diese Tätigkeiten fordern viel persönliches Engagement, lassen aber gleichzeitig häufig wenig Einfluss auf Entscheidungen zu.
Warnsignale des Körpers
Warnsignale sind Schlafprobleme, häufige Infekte, Kopfschmerzen, erhöhte Fehleranfälligkeit oder sozialer Rückzug. „Viele funktionieren so lange, bis gar nichts mehr geht“, warnt Flenreiss-Frankl. Wenn zur Dauerbelastung in den Wintermonaten noch Lichtmangel hinzukommt, kann das die psychische Widerstandskraft zusätzlich schwächen und depressive Symptome begünstigen.
Medikamente und Lichttherapie
Neben Lichttherapie und Psychotherapie können in manchen Fällen auch Medikamente eine sinnvolle Unterstützung sein. Gerade bei einer ausgeprägten saisonalen Depression können Antidepressiva – nach ärztlicher Abklärung und meist zeitlich begrenzt – dazu beitragen, den Neurotransmitterhaushalt zu stabilisieren und Symptome wie Antriebslosigkeit oder gedrückte Stimmung zu lindern. Wichtig ist dabei eine individuelle Entscheidung und eine begleitende fachärztliche Betreuung.
Mehr dazu
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.