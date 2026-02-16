Winterblues: Welche Jobs besonders betroffen sind

Medikamente und Lichttherapie

Neben Lichttherapie und Psychotherapie können in manchen Fällen auch Medikamente eine sinnvolle Unterstützung sein. Gerade bei einer ausgeprägten saisonalen Depression können Antidepressiva – nach ärztlicher Abklärung und meist zeitlich begrenzt – dazu beitragen, den Neurotransmitterhaushalt zu stabilisieren und Symptome wie Antriebslosigkeit oder gedrückte Stimmung zu lindern. Wichtig ist dabei eine individuelle Entscheidung und eine begleitende fachärztliche Betreuung.