Pkw kracht in Gegenverkehr: Drei Personen verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Tirol! Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei Autos stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.
Gegen 11 Uhr geriet am Donnerstag ein 57-jähriger Einheimischer auf der Tiroler Straße bei Buch (Bezirk Schwaz) mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.
Trio wurde ins Spital gebracht
Die 46-jährige Lenkerin sowie ihre 17-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision verletzt, ebenso der 57-jährige Unfallverursacher. Alle drei mussten von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.