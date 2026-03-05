Vorteilswelt
Unfallursache unklar

Pkw kracht in Gegenverkehr: Drei Personen verletzt

Tirol
05.03.2026 19:02
Beim schweren Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt.
Beim schweren Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Tirol! Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei Autos stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Gegen 11 Uhr geriet am Donnerstag ein 57-jähriger Einheimischer auf der Tiroler Straße bei Buch (Bezirk Schwaz) mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Trio wurde ins Spital gebracht
Die 46-jährige Lenkerin sowie ihre 17-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision verletzt, ebenso der 57-jährige Unfallverursacher. Alle drei mussten von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

