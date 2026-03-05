Pkw kracht in Gegenverkehr: Drei Personen verletzt

Trio wurde ins Spital gebracht

Die 46-jährige Lenkerin sowie ihre 17-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision verletzt, ebenso der 57-jährige Unfallverursacher. Alle drei mussten von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.