„Frauen sind Feministinnen aufgrund des Lebens“

Wenn am 8. März, dem Weltfrauentag – oder heuer in Graz am 7. März – Hunderte Frauen auf die Straße gehen, wird sie unter ihnen sein: Lisa Rücker. Bis 2017 war sie Vizebürgermeisterin von Graz für die Grünen, heute koordiniert die ausgebildete Sozialarbeiterin so gut wie alle Aktivitäten, die im „Frauenmärz“ in der Steiermark stattfinden.