„Frauen sind Feministinnen aufgrund des Lebens“

Alibi Diabetes? Pfleger verging sich an Kollegin
Im Nachtdienst
Lisa Rücker war bis 2017 Grünen-Vizebürgermeisterin von Graz. Heute koordiniert sie so gut wie alle Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag.
Wenn am 8. März, dem Weltfrauentag – oder heuer in Graz am 7. März – Hunderte Frauen auf die Straße gehen, wird sie unter ihnen sein: Lisa Rücker. Bis 2017 war sie Vizebürgermeisterin von Graz für die Grünen, heute koordiniert die ausgebildete Sozialarbeiterin so gut wie alle Aktivitäten, die im „Frauenmärz“ in der Steiermark stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.