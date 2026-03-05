1000 Fische tot: Jetzt steht die Ursache fest

Alibi Diabetes? Pfleger verging sich an Kollegin
Das rätselhafte Massensterben in der Unteren Lobau hat viele „Krone“-Leser entsetzt. Gut 1000 Fische, einige um die zwei Meter lang, sind am Schönauer Wasser verendet. Über die Ursachen gab es einige Spekulationen. Gutachten bringt nun Licht ins Dunkel.
Die Veterinärmedizinische Universität Wien hat mehrere tote Tiere (zwei Karpfen, zwei Hechte, einen Wels und eine Brache) untersucht. Zugleich hat die MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) ein auf Fischökologie spezialisiertes Landschaftsplanungsbüro mit der chemischen Analyse des Wassers beauftragt.
