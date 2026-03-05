Altach reitet diese Saison auf der Erfolgswelle

Am Mittwochabend zogen die Vorarlberger mit einem 1:0-Sieg in Salzburg erstmals in das Finale des ÖFB-Cups ein, in der Bundesliga können es Coach Ognjen Zaric und sein Team in die Meistergruppe schaffen – es läuft bei den Altachern! Und die Kritiker, die bessere Spieler anstatt Investitionen in die Infrastruktur gefordert hatten, schweigen jetzt.