Altach reitet diese Saison auf der Erfolgswelle

Öberg-Schwestern jubeln, Österreicherinnen zurück
Hauser nicht dabei
Am Mittwochabend zogen die Vorarlberger mit einem 1:0-Sieg in Salzburg erstmals in das Finale des ÖFB-Cups ein, in der Bundesliga können es Coach Ognjen Zaric und sein Team in die Meistergruppe schaffen – es läuft bei den Altachern! Und die Kritiker, die bessere Spieler anstatt Investitionen in die Infrastruktur gefordert hatten, schweigen jetzt.
Nach 96 Minuten stand die Fußballwelt in Österreich Kopf. Underdog Altach hatte den Aufstieg ins Cupfinale geschafft. Gegen Österreichs reichsten Klub. Nicht mit Glück, sondern hochverdient.
