Mordfälle in Österreich: Studie zeigt Realität

„Wir haben sehr lange darauf gewartet“, betonte Andrea Laske, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, Mitte November im „Krone“-Gespräch. Dabei bezog sie sich auf die damals frisch erschienene Studie „Morde in Österreich“, die der Bundesverband der Gewaltschutzzentren bei der FH JOANNEUM in Graz in Auftrag gegeben hat.