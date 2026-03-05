Mordfälle in Österreich: Studie zeigt Realität

Autsch! Juventus-Stürmer lässt sich schröpfen
Das gibt blaue Flecken
Bislang fehlte valides Datenmaterial zur Zahl der Morde in ganz Österreich. Eine aktuelle Untersuchung bringt nun endlich Licht ins Dunkel. Die „Krone“ kennt spannende Details, die es durchaus auch in sich haben.
„Wir haben sehr lange darauf gewartet“, betonte Andrea Laske, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, Mitte November im „Krone“-Gespräch. Dabei bezog sie sich auf die damals frisch erschienene Studie „Morde in Österreich“, die der Bundesverband der Gewaltschutzzentren bei der FH JOANNEUM in Graz in Auftrag gegeben hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.