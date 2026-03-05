Nach Horror-Sturz: Vonn trainiert schon wieder

Es ist unfassbar! Nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia und 13 Tage nach ihrer bislang letzten Operation postete Lindsey Vonn am Donnerstag ein Video von ihrer ersten Trainingseinheit.
„Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar ...“, schreibt die 41-jährige US-Amerikanerin neben ein Video auf Instagram. Es zeigt Vonn bei ihren ersten Trainingseinheiten nach dem heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt.
Die Speed-Queen erlitt eine komplexe Tibiafraktur (Schienbeinkopftrümmerbruch) inklusive Fibulakopf-Bruch und Kompartmentsyndrom im linken Bein. Die Verletzung war so schwer, dass das Bein fast amputiert werden musste – doch jetzt steht sie wieder im Gym.
Vonn weiter: „Ich arbeite immer noch hart. Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.“
„Wird etwa ein Jahr dauern“
Die US-Amerikanerin will sich nun vollständig auf ihre Rehabilitation konzentrieren. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl zu Krücken wechseln. „Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind“, erklärte die Olympiasiegerin von 2010. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.