„Ich arbeite hart“

Nach Horror-Sturz: Vonn trainiert schon wieder

Ski Alpin
05.03.2026 22:15
Lindsey Vonn postete ihr erstes Trainingsvideo nach dem Operations-Marathon.
Lindsey Vonn postete ihr erstes Trainingsvideo nach dem Operations-Marathon.(Bild: Krone KREATIV/instagram (lindseyvonn))
Porträt von Markus Rattenböck
Von Markus Rattenböck

Es ist unfassbar! Nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia und 13 Tage nach ihrer bislang letzten Operation postete Lindsey Vonn am Donnerstag ein Video von ihrer ersten Trainingseinheit.

„Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar ...“, schreibt die 41-jährige US-Amerikanerin neben ein Video auf Instagram. Es zeigt Vonn bei ihren ersten Trainingseinheiten nach dem heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt.

Die Speed-Queen erlitt eine komplexe Tibiafraktur (Schienbeinkopftrümmerbruch) inklusive Fibulakopf-Bruch und Kompartmentsyndrom im linken Bein. Die Verletzung war so schwer, dass das Bein fast amputiert werden musste – doch jetzt steht sie wieder im Gym.

Vonn weiter: „Ich arbeite immer noch hart. Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.“

Hund „Chance“ spendet Vonn Trost und Kraft in der Reha.
Rührende Botschaft
Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein
02.03.2026
Chance ist für sie da
Tränen bei Vonn: „Hat mich sehr mitgenommen!“
25.02.2026
Kompartmentsyndrom
Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!
23.02.2026

„Wird etwa ein Jahr dauern“
Die US-Amerikanerin will sich nun vollständig auf ihre Rehabilitation konzentrieren. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl zu Krücken wechseln. „Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind“, erklärte die Olympiasiegerin von 2010. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Ski Alpin
05.03.2026 22:15
