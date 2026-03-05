Auto zu lang geputzt? Tankstelle stornierte Strafe

Sich unterhalten statt gesaugt?

Die Vertreter der Parkraumüberwachung der Tankstelle wollen das so nicht auf sich sitzen lassen. „Unsere Aufgabe besteht darin, Fahrzeuge festzustellen, die ohne Inanspruchnahme einer Dienstleistung das Areal blockieren“, heißt es. Und weiter: Das betreffende Fahrzeug sei um 18.30 Uhr auf das Areal eingefahren und auf einem Staubsaugerplatz abgestellt, ohne dass eine Reinigung durchgeführt worden sei. Der junge Lenker sei ausgestiegen und habe sich mit einer anderen Person, die gerade ihr Fahrzeug reinigte, unterhalten.