krone.at tickert live

Flieger auf Kurs nach Wien ++ 2. Flug abgesagt

Außenpolitik
05.03.2026 07:07
Eine Emirates A380 aus Dubai ist aktuell auf dem Weg nach Wien und soll um die Mittagszeit ...
Eine Emirates A380 aus Dubai ist aktuell auf dem Weg nach Wien und soll um die Mittagszeit landen.(Bild: EPA/STRINGER)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Seit dem 28. Februar 2026 hat sich der Iran-Krieg weiter massiv ausgeweitet. Nachdem die USA und Israel eine Angriffswelle auf iranische Militär- und Regierungsziele gestartet hatten, wurden in den folgenden Tagen Hunderte weitere Ziele bombardiert. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.

Bei den ersten Angriffen wurde auch Irans oberster Führer Ali Khamenei getötet; mehrere weitere Spitzenmilitärs starben ebenfalls. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte im Nahen Osten und bedrohte wichtige Energie- und Handelsrouten wie die Straße von Hormus.

Israel rief den landesweiten Ausnahmezustand aus und mobilisierte Reservisten, während die Spannungen in der gesamten Nahost-Region zunahmen. Der Konflikt hat globale wirtschaftliche Folgen: Angriffe und Unsicherheit im Persischen Golf führten dazu, dass wichtige Erdgaslieferungen – etwa aus Katar – teilweise gestoppt wurden, wodurch die Gaspreise in Europa stark anstiegen.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Eine Emirates A380 aus Dubai ist aktuell auf dem Weg nach Wien und soll um die Mittagszeit landen. Ein zweiter geplanter Flug wurde gecancelt.

  • Politologe Peter Neumann vom Londoner Kings College schließt nicht aus, dass sich aus dem Iran-Krieg ein „Dritter Weltkrieg“ entwickeln könnte.

  • Wegen des Kriegs warnt die Chefin der UNO-Organisation für Migration Europa vor einer Migrationskrise. Entscheidend sei, ob der Konflikt andauere, sich ausweite und zivile Infrastruktur getroffen werde.
  • Vor der Küste von Kuwait im Persischen Golf ist es zu einer Explosion an einem Tanker gekommen. Öl läuft aus, der Besatzung geht es gut.

  • Der US-Senat ist mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Fast alle Republikaner stimmten gegen den Verfahrensantrag, fast alle Demokraten sprachen sich dafür aus.

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Israel und die USA fliegen seit Anfang März täglich neue Luftangriffe auf iranische Infrastruktur und haben weitgehend die Lufthoheit über Iran erreicht, während Teheran über seine Verbündeten – etwa die Hisbollah im Libanon – ebenfalls Angriffe auf Israel unterstützt.

Politologe: „Dritter Weltkrieg möglich“
In den ersten Kriegstagen wurden bereits Hunderte Menschen getötet, Tausende Ziele in zahlreichen Städten angegriffen. Gleichzeitig wächst die Gefahr einer Ausweitung. Ein Politologe des Londoner Kings College schließt nicht aus, dass sich aus dem angeheizten Nahostkonflikt und der übrigen geopolitischen Lage ein „Dritter Weltkrieg“ entwickeln könnte.

Außenpolitik
05.03.2026 07:07
krone.at tickert live
