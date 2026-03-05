Flieger auf Kurs nach Wien ++ 2. Flug abgesagt

Seit dem 28. Februar 2026 hat sich der Iran-Krieg weiter massiv ausgeweitet. Nachdem die USA und Israel eine Angriffswelle auf iranische Militär- und Regierungsziele gestartet hatten, wurden in den folgenden Tagen Hunderte weitere Ziele bombardiert. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.