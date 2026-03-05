Flieger auf Kurs nach Wien ++ 2. Flug abgesagt

Seit dem 28. Februar 2026 hat sich der Iran-Krieg weiter massiv ausgeweitet. Nachdem die USA und Israel eine Angriffswelle auf iranische Militär- und Regierungsziele gestartet hatten, wurden in den folgenden Tagen Hunderte weitere Ziele bombardiert. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.
Bei den ersten Angriffen wurde auch Irans oberster Führer Ali Khamenei getötet; mehrere weitere Spitzenmilitärs starben ebenfalls. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte im Nahen Osten und bedrohte wichtige Energie- und Handelsrouten wie die Straße von Hormus.
Israel rief den landesweiten Ausnahmezustand aus und mobilisierte Reservisten, während die Spannungen in der gesamten Nahost-Region zunahmen. Der Konflikt hat globale wirtschaftliche Folgen: Angriffe und Unsicherheit im Persischen Golf führten dazu, dass wichtige Erdgaslieferungen – etwa aus Katar – teilweise gestoppt wurden, wodurch die Gaspreise in Europa stark anstiegen.
Das Wichtigste in Kürze:
Eine Emirates A380 aus Dubai ist aktuell auf dem Weg nach Wien und soll um die Mittagszeit landen. Ein zweiter geplanter Flug wurde gecancelt.
Politologe Peter Neumann vom Londoner Kings College schließt nicht aus, dass sich aus dem Iran-Krieg ein „Dritter Weltkrieg“ entwickeln könnte.
Der US-Senat ist mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Fast alle Republikaner stimmten gegen den Verfahrensantrag, fast alle Demokraten sprachen sich dafür aus.
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:
Israel und die USA fliegen seit Anfang März täglich neue Luftangriffe auf iranische Infrastruktur und haben weitgehend die Lufthoheit über Iran erreicht, während Teheran über seine Verbündeten – etwa die Hisbollah im Libanon – ebenfalls Angriffe auf Israel unterstützt.
Politologe: „Dritter Weltkrieg möglich“
In den ersten Kriegstagen wurden bereits Hunderte Menschen getötet, Tausende Ziele in zahlreichen Städten angegriffen. Gleichzeitig wächst die Gefahr einer Ausweitung. Ein Politologe des Londoner Kings College schließt nicht aus, dass sich aus dem angeheizten Nahostkonflikt und der übrigen geopolitischen Lage ein „Dritter Weltkrieg“ entwickeln könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.