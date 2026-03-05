Linzer Vergewaltiger bekam Aufenthaltsbewilligung

N. log in England – und kam damit durch

Die englischen Behörden ließen den heute 31-Jährigen einreisen. Dem nicht genug: Seine 23-jährige Frau holte Omar Ali N. gleich nach – 2023 wurde dem in Österreich verurteilten Vergewaltiger in Großbritannien „indefinite leave to remain“, also das Recht zu bleiben und zu arbeiten zugesprochen. Auf die Frage, ob er Verbrechen in einem anderen Land begangen hat, antwortete N. mit: „Nein!“