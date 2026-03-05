Was bleibt der SPÖ noch, außer Andreas Babler?

„Historisch“ nennt man Wahlergebnisse, wenn sie den absoluten Höchst- oder den absoluten Tiefstwert darstellen. Das Resultat der letzten Nationalratswahlen – es war für die SPÖ mit ihrem da erstmals als Spitzenkandidat antretenden Parteiobmann Andreas Babler ein historisches: 21 Prozent, so wenig wie noch nie zuvor. Kann ein Spitzenkandidat so eine Schlappe überstehen?
Ja, das kann er, wenn er Babler heißt. Der mittlerweile zum Vizekanzler Aufgestiegene hat auch die jüngste SPÖ-interne Palastrevolte überstanden. Da hatten bekanntlich von Babler enttäuschte Rote versucht, Ex-Parteichef und Ex-Kanzler Christian Kern zurück an die Spitze der SPÖ zu hieven. Das Projekt scheiterte nicht zuletzt am hinhaltenden Widerstand aus der starken Wiener SPÖ. So muss Babler am Samstag in Wien gegen keinen Widersacher kämpfen.
Rote Wagenburg
Babler, der im Kampfparteitag 2023 in Linz (wie sich erst Tage danach herausstellte) Gegenkandidat Hans Peter Doskozil knapp besiegt hat, steht morgen also den Delegierten als einziger Kandidat zur Wahl. Werden ihn die frustrierten, enttäuschten „Parteifreunde“ mit massenhaften Streichungen bestrafen? Wird er ein ähnlich katastrophales Ergebnis wie einst Pamela Rendi-Wagner erleiden müssen, die 2021 nur 75 Prozent erreichte?
Damit ist nicht zu rechnen, es sieht ganz nach Wagenburg-Mentalität aus, unterm Motto: Wir scharen uns um unseren Obmann – was bleibt uns sonst übrig? Ob in diese SPÖ-Wagenburg allerdings auch wieder mehr Wähler eindringen werden? Alle Umfragen sagen: Auch das nächste Wahlergebnis für die SPÖ wird wieder historisch …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.