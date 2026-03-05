Was bleibt der SPÖ noch, außer Andreas Babler?

Ja, das kann er, wenn er Babler heißt. Der mittlerweile zum Vizekanzler Aufgestiegene hat auch die jüngste SPÖ-interne Palastrevolte überstanden. Da hatten bekanntlich von Babler enttäuschte Rote versucht, Ex-Parteichef und Ex-Kanzler Christian Kern zurück an die Spitze der SPÖ zu hieven. Das Projekt scheiterte nicht zuletzt am hinhaltenden Widerstand aus der starken Wiener SPÖ. So muss Babler am Samstag in Wien gegen keinen Widersacher kämpfen.