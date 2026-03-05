Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Was bleibt der SPÖ noch, außer Andreas Babler?

Kolumnen
05.03.2026 20:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

„Historisch“ nennt man Wahlergebnisse, wenn sie den absoluten Höchst- oder den absoluten Tiefstwert darstellen. Das Resultat der letzten Nationalratswahlen – es war für die SPÖ mit ihrem da erstmals als Spitzenkandidat antretenden Parteiobmann Andreas Babler ein historisches: 21 Prozent, so wenig wie noch nie zuvor. Kann ein Spitzenkandidat so eine Schlappe überstehen?

Beim Kampfparteitag in Linz besiegte Babler Doskozil 2023 nur knapp
Beim Kampfparteitag in Linz besiegte Babler Doskozil 2023 nur knapp(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Ja, das kann er, wenn er Babler heißt. Der mittlerweile zum Vizekanzler Aufgestiegene hat auch die jüngste SPÖ-interne Palastrevolte überstanden. Da hatten bekanntlich von Babler enttäuschte Rote versucht, Ex-Parteichef und Ex-Kanzler Christian Kern zurück an die Spitze der SPÖ zu hieven. Das Projekt scheiterte nicht zuletzt am hinhaltenden Widerstand aus der starken Wiener SPÖ. So muss Babler am Samstag in Wien gegen keinen Widersacher kämpfen.

Lesen Sie auch:
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung
01.03.2026

Rote Wagenburg
Babler, der im Kampfparteitag 2023 in Linz (wie sich erst Tage danach herausstellte) Gegenkandidat Hans Peter Doskozil knapp besiegt hat, steht morgen also den Delegierten als einziger Kandidat zur Wahl. Werden ihn die frustrierten, enttäuschten „Parteifreunde“ mit massenhaften Streichungen bestrafen? Wird er ein ähnlich katastrophales Ergebnis wie einst Pamela Rendi-Wagner erleiden müssen, die 2021 nur 75 Prozent erreichte?

Damit ist nicht zu rechnen, es sieht ganz nach Wagenburg-Mentalität aus, unterm Motto: Wir scharen uns um unseren Obmann – was bleibt uns sonst übrig? Ob in diese SPÖ-Wagenburg allerdings auch wieder mehr Wähler eindringen werden? Alle Umfragen sagen: Auch das nächste Wahlergebnis für die SPÖ wird wieder historisch …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
05.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.859 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
364.058 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
281.569 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2603 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
USA bitten Ukraine um Hilfe ++ 12. Angriffswelle
2267 mal kommentiert
Es geht um die ukrainische Expertise im Umgang mit den iranischen „Schahed“-Drohnen.
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2196 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Was bleibt der SPÖ noch, außer Andreas Babler?
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Wunden aufgerissen: Was Iraner von Arabern trennt
„Krone“-Kommentar
Bablers Bringschuld
„Krone“-Kommentar
Unschlagbare Feuerkraft
„Krone“-Kommentar
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf