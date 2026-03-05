Tottenham gegen Crystal Palace – ab 21 Uhr LIVE

Glasner soll Saison zu Ende bringen

Für Crystal Palace verläuft die Saison nach dem umjubelten FA-Cup-Sieg ebenfalls holprig. 1:2 verlor man zuletzt bei Manchester United. Auch beim Glasner-Team wurde gemutmaßt, dass der Fokus mehr in Richtung Europacup – im Achtelfinale der Conference League warten Duelle mit AEK Larnaca – geht, als auf die heimische Liga. Glasners Status beim Club aus London soll durch dessen Kritik vor allem an der Transferpolitik nicht gefährdet sein. In der englischen Presse herrscht Konsens darüber, dass der Club und Glasner die Saison noch zu Ende bringen wollen, ehe der 51-Jährige eine neue Herausforderung angehen wird.