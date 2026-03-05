Tottenham gegen Crystal Palace – ab 21 Uhr LIVE

29. Spieltag in der englischen Premier League. Tottenham Hotspur empfängt Crystal Palace, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Oliver Glasner sucht mit Crystal Palace im Krisenduell bei Tottenham am Donnerstagabend den Weg aus der unteren Tabellenregion. Die „Eagles“ haben nur zwei ihrer vergangenen zehn Premier-League-Spiele gewonnen. Als 14. liegt das Team des Oberösterreichers nicht in akuter Abstiegsgefahr, der Unmut der Fans war Glasner ob dessen jüngster Kritik an der Clubspitze aber gewiss. Tottenham hängt derzeit völlig in den Seilen. Der Klub von Kevin Danso ist schon zehn Runden sieglos.
Dass die stolzen Spurs am Ende der Saison den Gang in die League Championship antreten müssen, scheint ob ihres Negativlaufs nicht unmöglich. Vier Punkte rangiert der im Achtelfinale der Champions League stehende Traditionsclub derzeit vor dem Drittletzten West Ham. Der als Retter geholte Igor Tudor kassierte in seinen ersten beiden Spielen als Chefcoach Niederlagen gegen Arsenal und Fulham und sparte zuletzt nicht mit deutlich geäußerter Kritik an seinen Spielern. Vor dem Heimspiel gegen Palace sagte Tudor dazu: „Es geht darum, jedem eine Botschaft zu senden, diese Situation nicht zu akzeptieren.“
Danso wurde gegen Fulham nach über einem Monat Verletzungspause im Finish eingetauscht. Die Frage, die mit Blick auf Tottenhams Kader aufkommt, ist, ob die Spieler für den Abstiegskampf gewappnet sind. Tudor wollte Zuversicht zeigen. Die Spieler seien „bereit, zuzulegen“, betonte der Kroate.
Glasner soll Saison zu Ende bringen
Für Crystal Palace verläuft die Saison nach dem umjubelten FA-Cup-Sieg ebenfalls holprig. 1:2 verlor man zuletzt bei Manchester United. Auch beim Glasner-Team wurde gemutmaßt, dass der Fokus mehr in Richtung Europacup – im Achtelfinale der Conference League warten Duelle mit AEK Larnaca – geht, als auf die heimische Liga. Glasners Status beim Club aus London soll durch dessen Kritik vor allem an der Transferpolitik nicht gefährdet sein. In der englischen Presse herrscht Konsens darüber, dass der Club und Glasner die Saison noch zu Ende bringen wollen, ehe der 51-Jährige eine neue Herausforderung angehen wird.
Glasner sah die „Crunch Time“ nahen, wie er am Mittwoch betonte. „Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben.“ Alle Mannschaften würden sich nun in Topform präsentieren. „Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung.“
