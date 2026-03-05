Österreich boykottiert die Eröffnungsfeier

Wieder wurde olympischer Frieden gebrochen

Das wird schwierig. Denn es gibt ja auch noch den Krieg im Iran, der zum dritten Mal in zwölf Jahren den olympischen Frieden, der eigentlich bis nach den Paralympics gilt, konterkariert. Während der Olympischen Spiele halten sich die Mächtigen der Welt an den Frieden, aber vor den Paralympics wird dann alles vergessen. 2014 ließ Wladimir Putin vor den Spielen der Behindertensportler in Sotschi die Krim annektieren, vor den Paralympics 2022 in Peking begannen Putins Truppen den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und jetzt attackierten Israel und die USA den Iran.