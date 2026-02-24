Wie Grenzen setzen Ihre Karriere voranbringt

Viele Menschen spüren instinktiv, dass ihnen ein Nein guttun würde – und sagen es trotzdem nicht. Nicht, weil ihnen Mut fehlt, sondern weil sie tief verankerte Muster aus Kindheit, Schule und Arbeitswelt mit sich tragen. Genau diese Muster entscheiden heute darüber, ob wir gesund bleiben oder uns überfordern. Und ausgerechnet ein neuer Befund aus der Verhaltensforschung zeigt, dass wir beim Thema Grenzen jahrelang an der falschen Stelle gesucht haben.