VSV kann in Linz das Play-off-Ticket schon lösen

Die Adler müssen am Freitag in Linz zu Match 2 im Pre-Play-off ran, mit einem Sieg löst man das Ticket für das Viertelfinale. Der 2:1-Sieg in der Overtime daheim an der Drau gibt viel Kraft. Sportchef Herbie Hohenberger kam richtig ins Schwärmen. Aber eine Sache gibt es trotzdem, die besser werden muss...