VSV kann in Linz das Play-off-Ticket schon lösen

Biss in Burger von McDonald’s-Chef geht viral
„Wer genehmigte das?“
Die Adler müssen am Freitag in Linz zu Match 2 im Pre-Play-off ran, mit einem Sieg löst man das Ticket für das Viertelfinale. Der 2:1-Sieg in der Overtime daheim an der Drau gibt viel Kraft. Sportchef Herbie Hohenberger kam richtig ins Schwärmen. Aber eine Sache gibt es trotzdem, die besser werden muss...
Matchpuck eins gleich verwerten – das ist das große Ziel der Adler heute im zweiten Match in den Pre-Play-offs in Linz. Das tolle Finish beim 2:1-Heimsieg in der Verlängerung am Mittwoch stimmt optimistisch. „Mir ist der knappe, hart erkämpfte Triumph viel lieber als ein 5:1 oder 6:1“, erklärt Sportchef Herbie Hohenberger. „Dieser Erfolg gibt uns enorm viel Kraft.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.