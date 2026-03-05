Wunden aufgerissen: Was Iraner von Arabern trennt

Dass die Iraner keine Araber sind (sondern „Arier“), diesen Irrtum bekommt jeder Besucher ziemlich bald und sehr nachdrücklich korrigiert. Dass die Mullahs jetzt in ihrem wilden Rundumschlag die Golfaraber in den Krieg hineingezogen haben, ist ihr folgenschwerer Fehler. Sie haben damit historische Wunden aufgerissen.