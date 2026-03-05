Regeländerung! Doch keine Strafe für F1-Routinier

Doch eine Regeländerung der FIA befreit ihn nun offenbar von diesem Schicksal. Man hat jetzt nämlich den zeitlichen Rahmen für die Dauer einer solchen Bestrafung begrenzt. In Artikel B1.9.5h heißt es jetzt bezüglich Startplatzstrafen: „Darunter versteht man eine Rückversetzung um eine beliebige Anzahl an Startplätzen in der Startaufstellung für den nächsten Sprint oder das nächste Rennen, an dem der Fahrer innerhalb der folgenden zwölf Monate teilnimmt.“