Wenn Kinder mit Maschinen reden

Ein 13-jähriger Schüler tippt in sein Handy: „Schreib mir eine Entschuldigung für die Turnstunde. Mach sie glaubwürdig.“ Zehn Sekunden später steht da: „Sehr geehrter Herr Lehrer, mein Sohn konnte wegen Kopfschmerzen leider nicht (…) teilnehmen.“ Der Vater liest über die Vorlage, korrigiert den Namen, nickt – und schickt sie ab. Willkommen im neuen Alltag! Künstliche Intelligenz sitzt längst als Mitschüler im Unterricht und ist nicht mehr bloßes Gedankenspiel. Sie schreibt Aufsätze, löst Hausaufgaben, erklärt Mathe und simuliert Gespräche. Sie klingt klug, schnell, fehlerfrei – und sie stellt die Schule auf den Kopf.