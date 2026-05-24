Grabher kann 13 Jahre alte Rechnung begleichen

Kein leichtes Los, weil...

Da wartet zum Auftakt mit Rebecca Sramkova eine Qualifikantin aus der Slowakei, die wie Grabher 29 Jahre alt ist und in der Weltrangliste als 121. aktuell im WTA-Ranking zwei Plätze vor der Vorarlbergerin geführt wird. „Generell ist es nicht so angenehm, eine Qualifikantin zugelost zu bekommen“, sagt Julia, die bei 2023 ihr Erstrundenspiel gegen Arantxa Rus (Hol) gewinnen konnte, in der Runde der letzten 64 jedoch an Coco Gauff (US) scheiterte. „Sie hat auf der Anlage bereits Matchpraxis sammeln können und ist nach drei Siegen voller Selbstvertrauen.“ Klingt fast so, als ob ihr eine gesetzte Spielerin lieber gewesen wäre? „Nein, nein“, winkt Grabher lachend ab. „Eine Top-10-Spielerin wäre ganz bestimmt nicht das gewesen, was ich mir gewünscht hätte.“