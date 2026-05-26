Förderungen für den praxisorientierten Unterricht

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) und das Land Vorarlberg unterstützen Projekte zur Berufsorientierung und Praxisförderung an den Humanberuflichen Höheren Schulen (HUM). Insgesamt stehen 44.000 Euro für Initiativen zur Verfügung. Die Mittel stammen je zur Hälfte aus dem Budget der WKV und des Landes.