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7 Schulen profitieren

Förderungen für den praxisorientierten Unterricht

Vorarlberg
26.05.2026 11:55
Die symbolische Scheckübergabe mit den Vertretern der Schulen ging im Lehrhotel Rätia am ...
Die symbolische Scheckübergabe mit den Vertretern der Schulen ging im Lehrhotel Rätia am Tourismus Campus Bludenz über die Bühne.(Bild: WKV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) und das Land Vorarlberg unterstützen Projekte zur Berufsorientierung und Praxisförderung an den Humanberuflichen Höheren Schulen (HUM). Insgesamt stehen 44.000 Euro für Initiativen zur Verfügung. Die Mittel stammen je zur Hälfte aus dem Budget der WKV und des Landes.

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„Vorarlbergs Wirtschaft ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Die Humanberuflichen Höheren Schulen schaffen dafür eine wichtige Grundlage, indem sie junge Menschen praxisnah und zielgerichtet auf zentrale Bereiche unseres Arbeitsmarktes vorbereiten“, betont WKV-Vizepräsidentin Jennifer Bitsche. Damit der Fachkräftebedarf gedeckt werden könne, sei eine starke Verbindung zwischen Bildung und Wirtschaft unverzichtbar. 

Geförderte Schulen

  • BWS – Bezauer Wirtschaftsschulen
  • HLW Riedenburg Bregenz
  • HLW Marienberg Bregenz
  • HLW St. Josef Feldkirch
  • Tourismusschulen Bludenz
  • BAFEP Feldkirch
  • HLS Dornbirn

Die Fördermittel werden auf Basis aktueller Schülerzahlen vergeben. Unterstützt werden unter anderem berufsorientierende Veranstaltungen, schulische Praxisprojekte sowie Kooperationen mit Betrieben, sozialen Einrichtungen und touristische Institutionen. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft weiter auszubauen und jungen Menschen konkrete berufliche Perspektiven zu eröffnen.

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