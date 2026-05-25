Grabher ballert sich bei French Open in Runde zwei

„Es ist nie so leicht gegen eine Qualifikantin zu spielen“, hatte Julia Grabher (WTA-Nr. 121) vor ihrem Duell gegen Rebecca Sramkova (Slk/WTA-Nr. 125) gemeint. „Sie hat hier auf der Anlage bereits drei Spiele gemacht und nach drei Siegen auch einiges Selbstvertrauen.“ Etwas, das der 29-jährigen Dornbirnerin nach einer schwierigen Saison noch ein wenig fehlt. „Ich hatte immer wieder gute Matches und hoffe, dass mir so eines auch hier in Paris gelingt“, hatte Grabher vorab erklärt.