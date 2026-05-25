Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furioser Auftakt

Grabher ballert sich bei French Open in Runde zwei

Vorarlberg
25.05.2026 14:23
Julia Grabher durfte in RolandGarros über einen Auftaktsieg jubeln.
Julia Grabher durfte in RolandGarros über einen Auftaktsieg jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Boom! Bärenstarker Auftakt von Julia Grabher bei den French Open. In ihrem Auftaktmatch setzte sich die 29-jährige Vorarlbergerin in zwei Sätzen gegen die slowakische Qualifikantin Rebecca Sramkova 6:2 uncd 6:2 durch.

0 Kommentare

„Es ist nie so leicht gegen eine Qualifikantin zu spielen“, hatte Julia Grabher (WTA-Nr. 121) vor ihrem Duell gegen Rebecca Sramkova (Slk/WTA-Nr. 125) gemeint. „Sie hat hier auf der Anlage bereits drei Spiele gemacht und nach drei Siegen auch einiges Selbstvertrauen.“ Etwas, das der 29-jährigen Dornbirnerin nach einer schwierigen Saison noch ein wenig fehlt. „Ich hatte immer wieder gute Matches und hoffe, dass mir so eines auch hier in Paris gelingt“, hatte Grabher vorab erklärt.

Traumstart für Julia
Gesagt, getan! Österreichs aktuelle Nummer vier legte wie aus der Pistole geschossen los, nahm ihrer gleichaltrigen Gegnerin gleich zweimal das Service und ging 4:0 in Front. Nachdem der Schützling von Trainer-Guru Günter Bresnik, eine weitere Breakchance zum 5:0 ausgelassen hatte, konnte Sramkova erstmals anschreiben. Und schaffte noch dazu gleich ein Rebreak. 

Lesen Sie auch:
Jiulia Grabher hat den Auftakt in Paris im Visier.
Bei den French Open
Grabher kann 13 Jahre alte Rechnung begleichen
24.05.2026

Grabher bleibt cool
Plötzlich drohte die Partie zu kippen, denn im nächsten Game lag die Slowakin bei eigenem Aufschlag schnell 40:0 voran. Doch Grabher bewies Nerven, wehrte auch einen vierten Spielball ab, stellte mit ihrem insgesamt dritten Break auf 5:2 – und servierte nach zwei abgewehrten Breakbällen zum 6:2-Satzgewinn nach 37 Minuten aus.

Julia Grabher gab sich keine Blöße und zog in Runde zwei ein.
Julia Grabher gab sich keine Blöße und zog in Runde zwei ein.(Bild: GEPA)

Duell mit Top-10-Spielerin wahrscheinlich
Auch im zweiten Durchgang legte die Österreicherin rasant vor, ging mit zwei Breaks erneut 4:0 in Front und spielte die Partie danach souverän mit 6:2 nach Hause. Grabher steht damit zum zweiten Mal nach 2023 in der zweiten Runde der French Open, wo sie nun auf die Siegerin des Duells zwischen der  US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA-Nr. 6)und der französischen Wildcard-Spielerin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-Nr. 153).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
25.05.2026 14:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 28°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 30°
Symbol heiter
Dornbirn
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
96.262 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
72.242 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Fußball International
Offiziell! Real verkündet Alaba-Entscheidung
63.986 mal gelesen
David Alaba verabschiedet sich aus Madrid. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2010 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1655 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
810 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Vorarlberg
Furioser Auftakt
Grabher ballert sich bei French Open in Runde zwei
Grandioser Saisonstart
ÖLV-Rakete sprintet in Basel mit Bestzeit zum Sieg
Auf Bergstraße
Seniorin krachte mit Pkw gegen Steinmauer
Schneiders Brille
Ich, der Walflüsterer
Sieben Verletzte
Rauferei vor Club in Vorarlberg artete aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf