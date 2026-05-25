Dornbirns Herren starten als Underdog in die Liga

Klassenerhalt immer das Ziel

Ein schmerzlicher Rückschlag, der für Bildstein allerdings nicht wirklich etwas an den Saisonzielen ändert. „Unser Ziel war und bleibt der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga“, sagt der 40-Jährige. „Wir haben seit vielen Jahren ein bisschen das Problem, dass wir für die 2. Bundesliga eigentlich zu stark sind und in der höchsten Spielklasse der Underdog. Manchmal können wir zwar den einen oder anderen der Großen ärgern. Am Ende geht es allerdings immer darum, irgendwie die Klasse zu halten.“