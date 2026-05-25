Hässliches Entlein wird zum Ausstellungsraum

Der Bahnhof Bregenz ist zwar schon seit vielen Monaten gesperrt, wird nun aber zum Ausstellungsraum: Mit der Schau „Letzte Aufnahme“ zeigen die ÖBB gemeinsam mit dem Architekten und Architekturtheoretiker Fabian Tobias Reiner sowie dem Schweizer Fotografen Sven Högger eine „Annäherung an einen Ort im Wandel“, wie es von den ÖBB heißt. Die Ausstellung ist Teil der Architekturtage und bis 23. August 2026 im Bahnhof Bregenz zu sehen.