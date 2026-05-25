ÖLV-Rakete sprintet in Basel mit Bestzeit zum Sieg

Kein Rückenwind-Glück bislang

„Als uns der Stadionsprecher vorgestellt hat, gab es einen tollen Rückendwind“, erzählt Posch. „Am liebsten wäre ich losgelaufen. Denn als wir dann gestartet sind, fühlte es sich nach Gegenwind an.“ Am Ende war es laut offizieller Ergebnisliste windstill und Poschs Zeit mit 11,45 um 0,03 Sekunden schneller als am Samstag und nur mehr zwei Hundertstel über ihrer, im August 2025 in Eisenstadt aufgestellten, persönlichen Bestzeit. „Hoffentlich habe ich dann im Finale einmal Glück mit dem Wind.“