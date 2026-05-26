Pfingstwochenende forderte 39 Verletzte

Das vergangene Wochenende lockte tausende Urlauber auf die Straße, die Exekutive kontrollierte verstärkt und zog sowohl Raser als auch Alkolenker aus dem Verkehr.
Rund 5000 Autofahrer wurden am vergangenen Pfingstwochenende von einem Radargerät geblitzt – unter anderem ein Autofahrer, der mit nicht weniger als 190 km/h von Dornbirn Nord in Richtung Aachraintunnel unterwegs war – erlaubt sind dort 80 km/h. Zudem hatte er ein Kleinkind dabei, das nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Das Auto wurde von der Exekutive beschlagnahmt, den Schein ist der Mann ebenfalls los. Dieses Schicksal teilt er noch mit drei weiteren Personen, auch ihnen wurde die Lenkerberechtigung entzogen.
Unter Alkoholeinfluss wurden 18 Fahrer erwischt, deutlich weniger als noch im Jahr zuvor, in dem 30 Alkolenker aus dem Verkehr gezogen worden sind. Drei Fahrer hatten Drogen konsumiert. 39 Menschen wurden im Zuge von Verkehrsunfällen verletzt – im Vorjahr waren „nur“ 24. Das ist vor allem auf das schöne Wetter und auf die damit vermehrte Benutzung von Motorrädern, E-Bikes und Rollern zurückzuführen.
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