Pfingstwochenende forderte 39 Verletzte

Rund 5000 Autofahrer wurden am vergangenen Pfingstwochenende von einem Radargerät geblitzt – unter anderem ein Autofahrer, der mit nicht weniger als 190 km/h von Dornbirn Nord in Richtung Aachraintunnel unterwegs war – erlaubt sind dort 80 km/h. Zudem hatte er ein Kleinkind dabei, das nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Das Auto wurde von der Exekutive beschlagnahmt, den Schein ist der Mann ebenfalls los. Dieses Schicksal teilt er noch mit drei weiteren Personen, auch ihnen wurde die Lenkerberechtigung entzogen.